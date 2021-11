Diego Carlos: "Con sólo mirarnos nos entendemos Koundé y yo"

Koundé y Diego Carlos forman una de las mejores parejas de centrales de Europa. Entre los dos aúnan contundencia y versatilidad y se entienden casi sin mirarse. Eso lo ha confirmado el brasileño en una entrevista en la televisión oficial del Sevilla en la que aseguró también que se considera ya un capitán dentro del vestuario por el respeto que se ha ganado.

“Koundé y yo tenemos una buena relación dentro del campo, sabemos las decisiones que vamos a tomar cada uno y casi que no necesitamos comunicarnos, nos entendemos muy bien. Con las miradas sabemos qué va a pasar entre los dos, estamos muy bien alineados y sólo con mirar la bola sabemos qué va a hacer cada uno. Me alegro mucho que se haya quedado, como toda la afición, es muy importante para nosotros y no para de crecer”, explicó el ex jugador del Nantes, club francés del que lo rescató Monchi.

Diego Carlos no olvida la apuesta del Sevilla y lo feliz que ha sido. El club sevillista le ha permitido ganar títulos: “Ganar la UEFA Europa League fue una cosa histórica para mí, mi primer título, y es algo que me pone muy contento y muy feliz, porque luego he podido ganar otro trofeo con Brasil en los Juegos Olímpicos”.

“Me considero como un capitán ya. Tengo el respeto de todo el mundo del club, al igual que yo le muestro mi respeto a todos. Desde que llegué me han tratado genial y me encanta cómo estamos todos dentro del vestuario”, agrega el brasileño, que con la vuelta de los internacionales tras el parón liguero ya sienta otra cosa en los entrenamientos: “Los días de descanso nos vienen bien a todos, pero ya tenía muchas ganas de volver a entrenar porque al final cuanto más pasas parado luego es peor”.

Por último, Diego Carlos habló de la afición del Sevilla y su vuelta al estadio. “El tiempo que hemos estado jugando sin la gente lo hemos notado muchísimo. A mí me encanta entrar al campo y ver tanta gente, disfruto mucho del partido así. Particularmente lo he echado mucho de menos porque nos ayudan muchísimo”.