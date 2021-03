La previa: Que cunda el esfuerzo extra

Más que un bonus track, una especie de canción adicional o propina en el álbum de la Liga, el Sevilla afronta hoy ante el Elche un esfuerzo extra. Tal es el cúmulo de partidos en un parco margen de tiempo, 43 en menos de seis meses, desde finales de septiembre hasta el domingo, que la fatiga mental y física amenazaba con ahogar al equipo de Lopetegui. Casi a punto estuvo de procurarle un atragantamiento seco ese disparo pasado el minuto 93 de Fekir en el derbi. Pero el Sevilla salió victorioso gracias al golazo de En-Nesyri y recuperó la tranquilidad.

Con ese plus de oxígeno y confianza, hoy buscará que cunda el esfuerzo extra en su penúltima cita antes del ansiado parón de marzo. Los profesionales ya no pueden esconderlo siquiera. Porque ya no es que pesen las piernas, sino que las ideas también empiezan a mostrarse densas y espesas, pese a que el equipo de Lopetegui mantiene una trayectoria de regularidad cuyo techo se lo marcaron el Barcelona y el Borussia Dortmund con justicia. Tuvieron más fútbol en el cómputo general de las eliminatorias, más pegada, más frescura... más calidad en definitiva. Y ahora, ya olvidados los dos varapalos, la Liga centra todas las energías con la posibilidad de medir y prever ya, concienzudamente, los tramos de esfuerzos y el reparto de minutos.

Hoy llega el último de los esfuerzos a contrapié respecto a sus rivales directos por el cuarto puesto. El Sevilla, como el Elche, alcanzará hoy el vigesimoséptimo partido de Liga y busca ampliar su ventaja actual de seis y nueve puntos a sus dos inmediatos perseguidores y elevarla a nueve y doce. Pero el rival también se juega muchísimo y ya ha avisado Fran Escribá de que vienen a Sevilla a intentar ganar para aprovechar esta oportunidad extra, ese bonus track, que les ofrece el calendario a dos equipos que terminaron más tarde la temporada anterior, siendo el de Lopetegui el último, por supuesto, gracias a que ganó la Europa League el 21 de agosto.

El Sevilla debe luchar contra su fatiga y paliar las bajas. Son seguras por sanción las de Joan Jordán y Diego Carlos, cuya amarilla era recurrible pero quizá fuera más conveniente incluso que se limpie de tarjetas el central y tenga un receso antes de acudir a Valladolid y unirse al descanso general que tendrán sus compañeros en el parón, excepto los internacionales. Para el catalán será el tercer partido de descanso, pues antes se perdió únicamente dos, ambos por sanción, en la Liga y la Champions.

El estado de Fernando invita a no forzarlo antes del esperado receso de la competición. Lopetegui debe componer un equipo de garantías sin tres de sus pilares, tres miembros indiscutibles de su núcleo duro y, por tanto, de los que más minutos llevan en sus piernas y sus cabezas. Los que salgan están obligados a aprovechar el esfuerzo extra. Entre éstos hay varios que están obligados a alzar su voz.

En Elche se vio que la segunda unidad debe dar más. Hay varias dudas, por tanto, en el once y una de ellas es el ataque. Parece lógico aprovechar el estado de gracia de En-Nesyri y la incógnita es sobre quiénes lo acompañarán. Los estados físicos marcarán el once, pero, con la tranquilidad recuperada, el aire llega más limpio a los pulmones y la sangre fluye al cerebro.