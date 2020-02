Lopetegui: "Respetamos al Espanyol, pero tenemos que centrarnos en nosotros"

Julen Lopetegui quiere buscar la concentración de energías entre el equipo y la afición para superar a "un buen rival como el Espanyol que nos va a llevar al límite". "Tenemos una gran afición que mañana seguro que nos va ayudar en los momentos menos buenos, que van a existir porque tenemos un buen rival enfrente y tenemos que trabajar el partido. Y ahí esa energía extra de la afición seguro que va a existir. También tenemos que darles nosotros lo mejor de nosotros mismos para que ellos nos puedan ayudar", ha dicho.

El entrenador del Sevilla no cree que su equipo esté en un bajón anímico por la mala racha con la que llega a la cita. "El equipo siempre está motivado, y máxime jugando en casa y con la importancia que tiene este partido. La motivación siempre está por encima de cualquier circunstancia, vengas de donde vengas, y tenemos mucha ilusión en lograr los tres puntos, ante un buen rival como es el Espanyol".

Eso sí, reconoció que los triunfos refuerzan las ideas y la moral. "Todos los equipos necesitan ganar partidos, eso siempre es un bálsamo. Claro que tenemos muchas ganas e ilusión en ganar y dar una alegría a nuestra afición y conseguir los tres puntos".

El momento en el que llega el Espanyol de Abelardo, con una sola derrota en los cinco partidos dirigidos por el asturiano, centró gran parte de su comparecencia: "El Espanyol está bien, viene en un momento bueno, tiene buenos jugadores, ha hecho un esfuerzo importante, ha cambiado una dinámica y es un partido muy peligroso y tenemos que hacer muy buen partido para conseguir los tres puntos".

Reguilón, duda hasta última hora: "Ha tenido un problemilla en el entrenamiento y vamos a ver si puede jugar mañana".

El Espanyol, un colista engañoso: "Es una muy buena versión del equipo, ha crecido en confianza, ha tenido buenos jugadores todo el año y ahora lo han reforzado con llegadas en enero. Están al nivel que están porque tienen esa confianza. Pero nosotros no podemos desviar la atención en mirar a los rivales. Lo respetamos muchísimo, sabemos la calidad y el nivel que tienen, pero tenemos que centrar la energía en nosotros, en hacer un buen partido, en superar en todas las facetas a un Espanyol que nos va a llevar al límite".

Rival en racha positiva: Es un rival que está en un buen momento sin duda. Ha conseguido resultados importantes, ha ganado en Villarreal, ha ganado el último partido en casa y hace muchas cosas bien. Y tenemos que tratar de superarlo con aspectos futbolísticos".

Necesidad de respirar con un triunfo: "Sin duda nos va a llevar a los límites que queremos para conseguir los tres puntos para dar una alegría a la afición y para dárnosla a nosotros, que también tenemos ganas de conseguirla".

¿Raúl de Tomás interesó al Sevilla? "No, no. Es un jugador importante, que les ha dado un impulso importante, también Calleri. El equipo ha mejorado, todos los jugadores aparecen en la foto de otra manera, y eso porque el equipo está mejor. Pero, insisto, tenemos que poner el foco en nosotros".

Perspectiva a corto y largo plazo: "Las temporadas son muy largas para todos, hay momentos mejores, y momentos menos buenos. Cuando se gana todo está bien, cuando no se consiguen no todo está mal. Hay que saber qué se lo que nos ha hecho ser reconocibles y hay que trabajar para potenciarlo y trabajar para mejorar. No hay otra dinámica. Tenemos que centrarnos en el partido a partido, no existe otra realidad. No hay que mirar las dinámicas, sino el partido de mañana. La única dinámica es el trabajo, la intensidad, la concentración… y ahí debemos poner el foco".

Presión y paciencia: "El equipo está y seguirá peleando por sus objetivos. El objetivo se consigue en el mes de mayo y lo que tenemos que hacer es tratar de llegar fuerte a ese tramo final".

Sin mirar la clasificación: "Las cuentas es fácil hacerlas. En el fútbol lo difícil es ganar, vamos a centrarnos en ganar el partido, las cuentas vienen después.