Agustín López, coordinador general de la cantera del Sevilla, habló SFC Radio de su confianza en Alejandro Pozo, en su nuevo rol de lateral derecho. "Es un futbolista con muchísimo recorrido en la banda, en el campo desprende una alegría especial. Y viene a desarrollar esa doble pareja entre el lateral y el extremo derecho. Puede jugar en punta también, se mueve muy bien en solitario en las tres posiciones. Es un canterano de un perfil muy moderno en este fútbol de velocidad en el que nos encontramos".

El ejecutivo de cantera destacó cómo ha madurado futbolísticamente Pozo durante su cesión en Los Cármenes, donde contribuyó al ascenso a Primera División. "El Granada le ha venido de fábula para potenciarse en todos los aspectos, creo que Pozo es el futbolista de banda del futuro en el Sevilla", dijo en SFC Radio, donde destacó su habilidad en velocidad.

"Me imagino que Lopetegui y Monchi se sentarían a hablar de Pozo y Bryan. Es difícil irse al mercado a encontrar ese perfil de futbolista, con esa velocidad, con ese desparpajo, con esa calidad técnica de la escuela sevillana pero uniendo ese fútbol moderno de transiciones rápidas que hace el Liverpool, y que marca la diferencia de los equipos grandes", aseguró. "Yo les digo a ellos que tienen mucho que decir y que lo único que tienen que hacer es mostrarse como han sido siempre, y aprender de lo que tienen al lado".

Pero, ¿no será una presión añadida a Pozo calificarlo de heredero de Jesús Navas? Sobre todo porque el palaciego es un fijo casi incombustible... "Yo he hablado de la versatilidad en las posiciones de Pozo. Que sea el que releve a Jesús o no es un caso hipotético. Las comparaciones son odiosas, y Alejandro tiene que hacer muchas cosas para llegar a los niveles a los que ha llegado Jesús Navas. Lo que sí es cierto es que pozo tiene unas características para el fútbol profesional muy poderosas. Viene a cubrir un perfil importante en una posición como la de Jesús Navas, o en cualquiera de las dos bandas. Puede ser un recambio muy de primer nivel para los jugadores que están consagrados ya en al élite. No lo vería como un acicate negativo, sino positivo para él, que pueda compartir una temporada con Jesús Navas. Seguro que va a tener muchos minutos".

Alejandro pozo voló ayer junto a su compañero en el Sevilla Atlético, el central Amo, hasta Kazajistán, con el resto de la selección sub 21. El equipo de Luis de la Fuente partió desde Castellón rumbo a Nursultan, donde disputará el viernes el primero de los dos partidos del torneo de clasificación para el Europeo de 2021, en un grupo que también integran Israel, Macedonia, Montenegro e Islas Feroe.