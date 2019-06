Alberto Moreno es una de las opciones que maneja la dirección deportiva del Sevilla para reforzar el lateral izquierdo, si, como parece, Arana va a salir definitivamente este verano. El futbolista del Cerro del Águila desea volver al Ramón Sánchez-Pizjuán, pero ahora la palabra la tienen Monchi y Lopetegui. "Claro que me gustaría volver al Sevilla, es mi casa", dijo en La Jugada, de Canal Sur Radio.

En enero estuvo en conversaciones con el Sevilla, pero finalmente no hubo acuerdo económico. Ahora, según Alberto Moreno, el dinero no sería lo más importante, aunque con matices: "Tengo que mirar por el futuro con mi mujer y mi familia. No creo que sea un problema de dinero, pero también debo aprovechar que soy todavía joven, que quedo libre siendo campeón de Europa y que debo cotizarme como tal", dijo el canterano sevillista.

Probablemente sea clave la opinión de Lopetegui si, como advirtió Monchi, Alberto Moreno encaja en el perfil que quiere en el caso de que se decidan a reforzar el lateral izquierdo. "Me llevó a la selección sub 21, jugué todo el Europeo y fuimos campeones y luego contó conmigo en la absoluta. Creo que va a hacer un buen papel en el Sevilla", aseguró convencido.

Reyes, el hermano con la mejor zurda del fútbol

Además, se refirió a José Antonio Reyes, a cuya familia visitó en Utrera para trasladarle sus condolencias tras proclamarse campeón de Europa con el Liverpool. "Aún no me lo creo. Recuerdo las cosas y se me pone la piel de gallina. Ha sido mi hermano, como puse en mi camiseta, he pasado muchos momentos juntos, muchas risas, comíamos juntos en el hotel. Lo conocí tanto y estuve tanto con él que lo quería como a un hermano".

El lateral recordó sus inicios en el Sevilla junto a Reyes. Llegué al primer equipo del Sevilla siendo un crío, con 19 años, y él siempre estuvo pendiente de mí, como un padre". Y, abundando, en su figura, lo elogió como futbolista. "Él era diferente. Yo he visto a muy buenos futbolistas gracias a Dios, y es la mejor zurda que he visto es la de Reyes. Tenía calidad de sobra y si hubiera querido... uff".