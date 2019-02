Pablo Machín: "Hay que aprovechar la comunión equipo-afición"

Con la emoción de haber conocido la muerte de Roberto Alés durante la mañana, Pablo Machín envió su pésame antes de hablar del Sevilla-Barça: "Me gustaría unirme al pésame de toda la familia sevillista. Llevo muy poco tiempo aquí pero tuve la fortuna de conocerlo y de empaparme de lo que hizo por este gran club. Fue el presidente que marcó un antes y un después en la historia del Sevilla. Es una gran pérdida y ojalá podamos ayudar en estos momentos duros a que sean un poco más llevaderos. El fútbol es una parte y otra son las personas y las familias. El partido de mañana será complicado, pero para nosotros será un plus más de motivación".

Sobre el partido, ha destacado que le gustaría ver al Sevilla de la ida copera, en perfecta comunión con la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Tenemos capacidad. Somos un equipo que con su afición potencia sus virtudes. Formamos una comunión equipo-afición y hay que aprovecharlo. Pero la dificultad es máxima, nos enfrentamos seguramente al equipo más competitivo de las últimas temporadas", ha comentado Pablo Machín.

Hay muchos precedentes recientes, con el antecedente doloroso de la eliminación de la Copa del Rey. "Lo más real es el último partido que jugamos aquí contra ellos. Competimos bien, ganamos de forma justa. Todo lo positivo de ese día lo debemos intentar hacer. Pero cada partido es diferente y es clave que en momentos concretos tengamos acierto, tanto en una portería como en la otra".

Conocimiento entre Sevilla y Barcelona: "Para bien o para mal, según se mire, el Barça y el Sevilla se han enfrentado últimamente muchas veces por cosas grandes. El Barça contra nosotros siempre da una de sus mejores versiones, eso es porque nos respeta, porque estamos compitiéndole todo lo que podemos. Esperemos que esta vez sea parecida a la última vez que jugamos aquí en la eliminatoria de Copa, que tengamos nuestras oportunidades, que siempre las hemos tenido, pero lo que ha marcado la diferencia es que por unas circunstancias u otras, otras veces nos faltó el acierto y ellos sí lo tuvieron".

Las mejores versiones de Barça, Madrid y Atlético: "Nosotros no nos hemos encontrado, no sólo al Madrid, el Barça o el Atlético, sino a un equipo que no nos haya competido y no nos haya dado la sensación de que haya estado al cien por cien de su capacidad. Quizá en otros partidos sí nos ha podido parecer que nuestros rivales no lo han puesto todo. Debemos competir y tal...

Messi, el mejor enfrente: "Nos tomamos todos los partidos con la mayor de las implicaciones, con profesionalidad. En todos los partidos. Sí es verdad que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo y al mejor jugador del mundo. Los otros diez que van a jugar con Messi serían titulares en todos los equipos punteros del mundo. Messi es muy importante, pero lo verdaderamente importante es el colectivo".

Estrategia conservadora o agresiva: "La teoría puede ser una, y ojalá la veamos refrendada en el campo. Intentaremos mostrar nuestras virtudes, ser agresivos, robar en el campo contrario. Los rivales también quieren que nosotros no seamos protagonistas y estamos ante uno de los mejores rivales del mundo".

Escudero, baja; Jesús Navas, duda

Pablo Machín ha confirmado que Escudero se une a los lesionados musculares. "Escudero es baja. Y la mayor duda es la de Jesús Navas, tenemos que ver su evolución, parece que siempre es lo mismo, pero es una realidad que puedan pasar 24 o 30 horas para ver cómo está el jugador y sus sensaciones y, a partir de ahí, tomar una decisión".

Las críticas en redes sociales a Machín... y Setién: "Soy parte implicada y no me siento con la potestad de decir si me parece justo o injusto. Todos sabemos que cualquiera puede dar su opinión, y sin mucho criterio habitualmente, en redes sociales, y lo que vemos escrito parece que tiene más valor. No le doy importancia a lo que digan, sino a quiénes lo digan y con qué argumentos. Nosotros estamos en la palestra, expuesto, y es normal que la gente ponga el foco sobre el mismo lugar. Somos importantes, no cabe duda, pero los que las paran y los que las meten siempre son los mismos".

Tranquilo con el respaldo del club: "Contacto lo tengo muy habitualmente. No es más ni cuando van las cosas peor ni cuando van mejor. Me siento igual de respaldado. Aquí los primeros que me mostraron una enorme confianza fueron ellos, en la figura de Joaquín sobre todo. Y yo tengo que trasladar esa confianza a los jugadores, día a día, no después de una derrota o una victoria. Todo lo que sea fuera del club no puedo estar pendiente de ello. Mi relación con los estamentos del club es igual hoy al primer día que llegué. Estoy superimplicado y quiero devolver cada día esa confianza. Llevamos mucho tiempo aquí y todos sabemos cómo se trabaja y qué capacidad tenemos. No es lo mismo si hubieran surgido dudas en los primeros cinco partidos que ahora, que llevamos más de una liga entre tantos partidos. Me siento igual de respaldado que el primer día".

Eliminación del Betis, más valor a eliminar a la Lazio: "Yo sé el valor que tiene ganar a cualquier rival, lo sé, pero vosotros sois los que podéis poner en valor ciertos triunfos. Yo intento hacer competir a mi equipo, pasar eliminatorias. Las valoraciones son externas, yo sé que tiene dificultad y mérito".