Carlos Fernández mantiene muy vivo el sueño de volver a defender la camiseta del Sevilla, después de la buena temporada que está cuajando en La Coruña. El delantero cedido el Deportivo tiene la mente puesta en la ida del play off de ascenso, que se disputa este jueves en Riazor (21:00): "Va a ser complicado porque el Mallorca es un gran rival, pero ahora estamos más cerca que nunca y ya nos queda el último pasito", dice el jugador, que debe volver a la disciplina de Sevilla con su futuro inmediato aún en el aire. "Como sevillista el sueño mayor orgullo es poder defender la camiseta del Sevilla, del equipo que llevo defendiendo y luchando por conseguirlo desde pequeño. La ilusión es máxima", asegura en una entrevista a SFC Radio.

El delantero de Castilleja de Guzmán realizó otra demostración de madurez con sus palabras y la asunción de su rol en un club como el Sevilla. "Llevo 12 años en la cantera, desde pequeño luchando todos los días por un sueño que era vestir la camiseta del primer equipo, y como sevillista que soy es uno de mis sueños. También soy consciente de la grandeza del club, del momento tan importante que vive y la posibilidad de que haya tantos buenos jugadores en la plantilla.

El canterano es cosciente de las dificultades de poder asentarse en el Sevilla. "Si algo tengo claro es que sé cuál es mi papel, sé que no tengo ningún tipo de problemas en aceptar la realidad. Ahora estoy centrado al 120% centrado en estos dos partidos y luego ya se verá que pasará".

Fe en Lopetegui por lo que transmite

También valoró muy positivamente la llegada al banquillo de Julen Lopetegui, al margen de que sea un entrenador que mire a los futbolistas españoles emergentes o canteranos: "A mí como sevillista me gusta la opción de Julen por su rol de entrenador, por su forma de entender el fútbol, por lo que ha transmitido... Cuando iba a la selección española sub 19, él estaba en la sub 21 y venía también a ayudar al cuerpo técnico. Me gusta su manera de trabajar, lo que transmite, creo que era el entrenador idóneo para el Sevilla y para que el club siguiera creciendo. Si encima es Monchi la persona que lo refuerza, pues apaga y vámonos".

El atacante habló de Lopetegui más como aficionado del Sevilla incluso que como futbolista: "Creo que es el mejor entrenador posible para el Sevilla, independientemente de lo que pase conmigo, como sevillista, que para mí es lo primero, estoy contento de que esté Julen".

La presión del gol, algo asumido

Además, valoró su aportación al Deportivo y la importancia de ganar, marque él algún gol al Mallorca o lo haga otro compañero. "A la gente de ataque lo primero que se le exige es el gol, tienes que convivir con eso, aceptarlo e intentar aportar lo máximo, si es con gol mejor, y si no, siempre que se gane con el de otros compañeros estaré también feliz, porque lo importante es ganar y poder ascender, que es lo principal. Si es con un gol en un buen partido, pues mucho mejor".

Las lesiones, como impulso para crecer

Carlos Fernández se fue a la Coruña tras operarse en pretemporada de menisco, lo que le impidió ganarse un puesto en el Sevilla. Pero el jugador trata en positivo el problema de sus lesiones, tras superar una muy grave de rodilla en la temporada 16-17, con Jorge Sampaoli, que estaba contando con él. "Siempre que se habla de mi caso la gente se para a recordar mis lesiones, pero no hay que darle más importancia de la que tiene. En este caso me ha tocado a mí, pero no me paro a darle vueltas a qué habría sido de mí sin mis lesiones. Mi cabeza está limpia de eso. Pienso en lo que me ha servido este año en La Coruña, me ha servido para crecer como futbolista y como persona, de aprender de las dificultades que he pasado. Estoy convencido de que el futuro será positivo y exitoso".

Un factor positivo ha sido su adaptación perfecta en el Deportivo. "Me han acogido súper bien desde el principio. La buena relación que hay con el Sevilla ha influido, por supuesto. Pero me han dado mucho cariño, era la primera vez que salía del Sevilla, de mi casa, y sentirse tan querido y tan arropado te hace las cosas mucho más fáciles".

La complicidad con Pep Martí y la gratitud al Deportivo

Me acuerdo que iba con mi padre al fútbol y veíamos ese Sevilla que empezó con todos los títulos. Muchas veces se lo recuerdo ahora: 'Ay, míster, quién te ha visto y quién te ve, que estás tieso ahora'. Pero está fino, ¿eh? El golpeo lo sigue teniendo, se cuida un montón, con la comida y tal. Y muchas veces se mete en los ronditos y... Yo lo pondría titular el jueves".

Por último, agradeció tanto al Deportivo como al Sevilla la oportunidad que le dieron con la cesión. "No pude hacer la pretemporada en el Sevilla por la lesión y si partes con desventaja, entre comillas, por el estatus en el equipo jugadores como Wissam, Muriel, jugadores asentados en la élite, influía no hacer la pretemporada. Y yo neceitaba tener minutos y seguir creciendo, no podía estancar el crecimiento deportivo. Creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar, tanto para mí como para el club, porque al club también le interesaba que yo pudiera mejorar. Y elegimos el mejor sitio y el mejor equipo. Y estoy bastante contento tanto al Sevilla como al Deportivo por poder ofrecerme esa oportunidad".