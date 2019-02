Charles, émulo de Aduriz y Jorge Molina, quiere romper en Nervión

Charles quiere romper la mala racha de su equipo a domicilio, ante el Sevilla y en Nervión. El Eibar sólo ha ganado un partido fuera, el 10 de octubre en Gerona, y aspira a repetir este domingo, pese a que "el Sevilla es un grandísimo equipo".

El delantero brasileño sabe que será un partido muy complicado para el Eibar. "El Sevilla es un equipo muy fuerte que lucha por estar lo más arriba posible. Será un partido complicadísimo, pero nosotros iremos con nuestras armas intentando hacer lo que nos pide el míster. Todos sabemos que el Sevilla es muy fuerte en su casa, pero nosotros ya hemos empatado con el Atlético de Madrid (en el Wanda) y hemos hecho partidos muy buenos. Vamos muy ilusionados", dijo el veterano delantero.

A sus 34 años, Charles puso los ejemplos de Aduriz y Jorge Molina como referentes de veteranía exitosa. "Me voy conociendo más, antes corría mal, ahora corro los mismos kilómetros que antes, pero mejor. Con la edad haces más cosas para el equipo. La edad solo la sé porque me lo recordáis vosotros, porque yo pienso que tengo 22 años. Me quedo muy feliz de estar con esta edad metiendo goles en primera y me vienen a la cabeza otros como Jorge Molina, Aduriz. La edad en el futbol son solo los números. Me siento como un chavalito, seguiré dando guerra".