Pablo Machín: "Me debo al Sevilla e iremos a ganar al 100%"

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante el Girona, un partido especial para el soriano tras todas las experiencias vividas en el equipo gerundense. "Por mucho cariño que le tenga al Girona me debo al Sevilla y estoy al 100% para ganar este partido", ha indicado Machín, que también ha dejado en el aire el nombre del sustituto del Mundo Vázquez, que no podrá jugar por sanción.

Partido especial

"Es mi exequipo, todos los entrenadores lo que tenemos que pasar por esto en un momento u otro. Sólo he estado en dos clubes, son muchos años, pero debemos de diferenciar claramente. Por mucho cariño que le pueda tener al Girona, me debo al Sevilla, estoy al 100% para ganar al partido. Estoy encantado de recibir y ver, no sólo a compañeros sino amigos, pero cuando pite el árbitro sólo pensaremos en lograr la victoria".

Resaca europea

"La palabra resaca ya no es muy buena, prácticamente no hemos tenido tiempo de saborear el reto conseguido, era una obligación desde que comenzamos las previas en verano. La inmediatez manda y ya tenemos que estar velando armas para enfrentarnos a un muy buen equipo, que al jugar por la mañana incluso se nos va a hacer más rápido. Va a ser súper complicado, hasta el último suspiro del último partido, con el penalti que les pitaron en contra ante el Athletic, no habían perdido fuera de casa".

Conocimiento del Girona

"Va a ser un partido en el que nos vamos a igualar en todas las zonas del campo, su sistema es parecido al nuestro, en cuanto a la anchura de los jugadores en el terreno de juego. Habrá muchos duelos, el que gane más disputas tendrá ventaja para conseguir la victoria. Siempre lo digo, para el bien del fútbol, los determinantes son los jugadores, su calidad y buen hacer, son los que determinan quién va a lograr la victoria".

Parecido su Girona

"Hay muchas similitudes, muchos jugadores son los mismos, el sistema es prácticamente igual. Supongo que Eusebio ha tratado de coger lo bueno que teníamos y tratar de aportar algún matiz que haga crecer al equipo. Los conozco muy bien, pero ellos también a mí perfectamente. Nosotros podemos dar unas líneas o unos escenarios para que los futbolistas sepan lo que tienen que hacer, pero luego es su talento el que decidirá en el campo. Esperemos que mañana los del Sevilla estén inspirados".

Jugadores que echa de menos

"Mañana seguro que vamos a echar de menos al Mudo, que está sancionado. Teníamos cinco apercibidos, nunca se sabe si es bueno ir poco a poco o que se caigan todos de golpe. No soy de forzar situaciones y sí de enfrentarnos a lo que el fútbol nos traiga. Es un excelente futbolista y en nuestro esquema nos da muchas soluciones".

Reputación

"Es la primera noticia que tengo, no sé quién ha dicho esto. Depende de quienes sean los que opinen esto le daré más valor o menor, no soy el indicado para decirlo. Soy un privilegiado. Para los sevillista espero ser el primero. Soy de los pocos que pueden entrenar en una de las mejores ligas y en uno de los mejore equipos del mundo. Si las opiniones son favorables, mejor. El halago te lo tienes que ganar, pero también debilita".

Polémica de la grada

"Anticipé que nuestra afición es ejemplar y sabe dónde está su lugar, al lado del equipo que es lo que nos une todos. Este equipo es súper difícil de doblegar, las cifras lo corroboran. La afición va a estar a nuestro lado y nosotros encantados de sacrificarnos para brindarles una victoria".

Capital extranjero

"Tengo bastante con el partido de mañana, me centro en el presente, disfruto del proceso, intento valorar todo lo bueno que estamos haciendo, lo que tenga que venir ya vendrá".

Jugadores del Girona

"Tiene muchos y buenos futbolistas, no sólo los echo de menos por ser buenos jugadores, también tenemos un vinculo personal. Si estamos aquí también es por ellos, si no tienen ese compromiso el entrenador puede parecer peor. Les deseo lo mejor, pero no en el partido de mañana, es comprensible".

Sustituto de Mudo

"Opciones hay muchas. Dependiendo de cada partido, podemos optar poner a Éver (Banega) de pivote defensivo, para dar salida de balón, o pensamos que puede venir mejor de enlace. Permite que lo veamos mañana, pero juegue donde juegue es muy importante. Hay otros futbolistas que pueden jugar ahí y cubrir esa baja, como Sarabia que lo recuperamos después de que no jugase el jueves. Suplir a Mudo, en todo lo que nos da es difícil. En lo menos vistoso, en el juego aéreo, nos ayuda en ataque y defensa. Ahí podemos tener mañana un pequeño déficit".