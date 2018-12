Pablo Machín: "Es una final y todos debemos aportar"

Pablo Machín ha atendido a la prensa en la previa del Sevilla-Krasnodar, que se juega este jueves (18:55). "Tenemos una final en la que todos debemos aportar", ha comentado, calificando la cita como un partido definitivo, sin vuelta atrás, para continuar en la Europa League.

El entrenador del Sevilla ha pedido dejar a un lado el asunto de la Junta de Accionistas. "Nosotros somos profesionales del fútbol, debemos centrarnos única y exclusivamente en lo que sucede en el césped. Hay mucha diferencia entre lo institucional y lo deportivo. Todo el sevillismo lo que tenemos en común es que nos centramos en lo deportivo, queremos ganar. Los futbolistas están dejándolo todo en el campo y necesitamos una vez más ese vínculo con la afición, que va a estar con nosotros. Estoy completamente seguro de que una vez más van a ser lo suficientemente inteligentes para saber que necesitamos a ese jugador número doce, los 90 minutos. Y lo otro se dará en otros foros. El sevillismo es su afición, y nos tiene que dar ese valor añadido que es el jugador número doce".

Han insistido los periodistas en eso y Pablo Machín ha replicado así: "El que la Junta haya sido hace dos días ya estaba planificado. No debemos perder nada de nuestra energía en algo que no nos ayude a ganar. Es lo que quiere todo el sevillismo, los aficionados, los jugadores, el entrenador, los dueños… Queremos llegar lo más lejos posible y tenemos una final en la que todos debemos aportar lo que queremos. Y no va a ser fácil, el Krasnodar es un excelente equipo aunque tenga más o menos glamour. No han perdido en su competición, han estado a punto de ser líderes. Han sido muy sólidos en la fase de grupo y vamos a necesitar toda nuestra energía para ganarles".

Una final en toda regla: "Sin duda que es una final. Tenemos que superar esta final, no para un título directo pero sí para seguir dándoles grandeza al Sevilla y al sevillismo y sólo tenemos una opción, que es ganar".

La respuesta de la afición: "Cada uno es mayorcito. Lo tengo muy claro. Históricamente la afición del Sevilla seguramente es el mayor valor de la institución y es lo suficientemente inteligente para saber dónde estamos y qué quieren y lo que van a hacer es apoyar al equipo para pasar".

Jesús Navas, en la convocatoria: "Si está dentro de la lista es porque está a disposición. Hay momentos en que hay que tomar ciertos riesgos. Lo calificamos de final y es un riesgo menor. No sé si está para los noventa minutos. Pero uno de los emblemas del Sevilla es Jesús y está como loco por aportar".

Promes y su esfuerzo por adaptarse al carril: "Todos los futbolistas deben jugar donde el equipo más los necesiten. Nos hemos encontrado en una situación en que creí conveniente que jugara ahí. Tiene más determinación para atacar, pero tiene predisposición para aprender otras acciones, hizo un despliegue físico buenísimo y estuvo muy bien en defensa. Promes es polivalente y cuantas más opciones tengamos mejor".

Kjaer no está convocado: "Tiene molestias en los isquiotibiales, y la experiencia nos dice que cuando Simon no tiene buenas sensaciones acaba retirándose o lesionándose. Es un partido para estar al cien por cien, y no nos vamos a arriesgar, y los que están en la convocatoria tienen la suficiente capacidad para pasar el grupo".

Muriel y su falta previa al 1-1- de Mestalla: "Personalizar en esa acción no es justo. Hay una falta, estamos defendiendo once, ni mucho menos tuvo que ver con un futbolista individual. Y si tenemos que achacar a alguien el gol seguro que hay muchos aparte de él. No lo está teniendo fácil, el runrún lo sientes. Para mí Muriel está queriendo, está siendo profesional y lo vamos a necesitar, y cuanto más arropado esté más facilidad tendrá para que le salgan las cosas".

Concentrados en el partido: "Sólo pienso en que vamos a pasar, no voy a poner el parche antes de la herida. Estamos al cien por cien mentalizados en el Krasnodar, en que tenemos que minimizar sus virtudes y potenciar las nuestras".

El potencial del Krasnodar: "Es un gran equipo, tiene muy buenos futbolistas, son muy físicos pero con calidad, es un equipo muy vertical. Ellos llegan con los deberes hechos, están clasificados y buscarán el primer puesto. Es muy peligroso en las transiciones, pero también sabe estar replegado. Tiene muchos y buenos argumentos para ganar cualquier partido, lo dicen los números".

El Akhisar-Standard, al margen: "Sabemos que si ganamos no nos tenemos que fijar en nadie, vamos a ser primeros de grupo, y nos vamos a centrar en lo que suceda aquí. Tendremos la información del otro partido, pero lo realmente importante somos nosotros".

¿Esperaba una clasificación más cómoda? "Es una fase de grupos y si estamos en esta situación es porque no lo hemos hecho todo bien o porque los rivales han hecho más de lo que pensábamos en el sorteo".