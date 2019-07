El futuro inmediato de Nolito es objeto de una continua incertidumbre. De partida, contaba con el cartel de transferible en el Sevilla, pero Julen Lopetegui le está dando sitio en el equipo y ha actuado y marcado en los dos amistosos que ha dirigido esta pretemporada, uno incluso con el brazalete de capitán.

El Celta, por su parte, espera repescarlo e incluso le ha ofrecido un contrato por dos temporadas más una opcional para prorratear en la tercera la alta ficha que cobra en el Sevilla, con el que tiene contrato hasta 2020. Pero no lo quiere regalar y pide, al menos, el plazo de amortización pendiente de su adquisición del Manchester City en 2017.

Ese montante ascendería a 2,3 millones, cifra por la que el Sevilla podría dar el plácet a la salida de Nolito. Pero el Celta también juega la baza de que el futbolista presione para salir libre dado que sólo le resta un año de contrato en Nervión, dado que tiene que hacer frente a una suculenta ficha en caso de hacerse con él.

Iago Aspas puso de su parte instando a un pronto reencuentro con su ex compañero en el Celta. "A mí me gustaría que volviese, como dije la temporada pasada. Esperemos que lleguen a un acuerdo y esté pronto aquí", dijo, y su compañero Hugo Mallo también presionó para que el Celta no deje escapar esta oportunidad del reencuentro en Vigo con el sanluqueño. "Estamos muy ilusionados, muy contentos con las nuevas incorporaciones. La verdad es que agradeceríamos la vuelta de un compañero como Nolito", dijo el lateral gallego.

El Sevilla, mientras, le da encaje en el equipo a Nolito, que lleva dos goles en dos partidos, uno de penalti ante el Reading y otro, el tercero, ante el Dallas.