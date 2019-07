Manuel Agudo, Nolito, estaba en la lista de descartes que Monchi y Julen Lopetegui elaboraron al principio del verano cuando ambos esbozaban el proyecto del nuevo y ambicioso Sevilla de la vuelta del director deportivo y de la temporada del desquite en el mundo del fútbol del ex seleccionador y ex entrenador del Real Madrid.

Evidentemente, los antecedentes eran para no tener en cuenta a un jugador que, tras ser una apuesta personal –y costosa– de Óscar Arias, apenas ha rendido en las dos temporadas que ha permanecido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tuvo un repunte en enero que precisamente coincidió con su lesión en Bilbao, donde se rompió el maleolo en un entrenamiento. Con 32 años y una ficha altísima heredada de su paso por el Manchester City, los condicionantes no eran muy halagüeños para el delantero de Sanlúcar de Barrameda, que ya había apalabrado un contrato con el Celta en el que los vigueses iban a prorratearle en una temporada más las cantidades que percibe en el Sevilla.

Pero Nolito ha estado presente en Portugal y ahora lo está en Estados Unidos a las órdenes de Lopetegui, ha marcado en los dos encuentros que ha jugado (45 minutos en cada uno) y es el máximo goleador de la pretemporada.

El caso es que el escenario ha cambiado para Nolito. Pero no por los goles y por llevar más tantos que De Jong o Dabbur, sino por las sensaciones que está ofreciendo su fútbol en el modelo de juego que trata de implantar Lopetegui en el Sevilla. El estilo ha cambiado, lo que el vasco le pide a los extremos no requiere un gran esfuerzo físico, sino otras cualidades y ahí el gaditano está sorprendiendo tanto al técnico como a Monchi.

9 millones de euros El Sevilla pagó un importante traspaso al Manchester City y el Celta, de momento, no se estira con una oferta convincente

Lopetegui emplea un 4-3-3 en el que tanto los interiores como los extremos lo que hacen es meterse mucho hacia dentro y combinar para dejar la banda libre a los laterales. En este sentido, ante el Reading y frente al Dallas, el técnico hizo coincidir a Nolito con Reguilón y ambos protagonizaron una interesante sociedad que, en el caso del último encuentro también tuvo otro socio de lujo, Óliver Torres.Nolito es un jugador que se encuentra en un momento en el que se siente más a gusto tocando en corto y combinando que buscando una carrera o un desborde al espacio. El físico no le da para ello y los técnicos piensan que puede ser un jugador aprovechable para determinados partidos jugando de esta manera. Lopetegui ve en Nolito un jugador aprovechable. Más que otros. Y eso, teniendo en cuenta que el Celta no está dispuesto a pagar una cantidad decente de traspaso puede hacer que el futbolista se plantee acabar su contrato en el Sevilla, y el Sevilla, que se quede en la plantilla.

Hay que recordar que el club blanco, aparte de su altísimo sueldo –es de los que más cobra de la plantilla–, invirtió 9 millones de euros en su compra cuando era jugador del Manchester City de Guardiola, al que llegó tras muy buenas actuaciones en el Celta de Berizzo y en la selección española.

Monchi y Lopetegui aún deben evaluar la respuesta de Nolito en estos partidos de pretemporada y los encuentros que llegan ahora, más exigentes por el nivel de los rivales, pueden dar mejor medida que los duelos ante el Reading y el Dallas, adversarios de ligas claramente inferiores al nivel al que se va a mover el Sevilla.

Con respecto al compromiso del jugador no hay ninguna queja en la entidad, que le ha dado incluso el brazalete de capitán y que estudia confiar en él si no llega una oferta medianamente interesante. De momento, el Celta no ha dado el paso que espera el Sevilla y el jugador, de seguir así, tiene posibilidades de quedarse.

Además, aunque sea algo que no pasa de anécdota y un tanto haya sido de penalti, es el máximo goleador hasta el momento de la pretemporada.