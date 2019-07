Otro de los futbolistas que no cuenta y que se ha especulado con un destino próximo en Turquía es Roque Mesa , pero de momento no ha cuajado nada... Y Nolito también ha interesado al Celta, aunque en Vigo, dada la alta ficha del futbolista, tienen la confianza de que "el Sevilla acabará ablandando su postura, dando a Nolito la carta de libertad e incluso indemnizándolo por su renuncia al jugoso contrato", según el Faro de Vigo. El Sevilla no puede regalar a sus descartes , pero la operación salida anda algo atascada, tras los traspasos de Muriel, Promes y Sarabia ( unos 55 millones , la mitad de lo invertido en adquisiciones).

Julen Lopetegui ya tendrá que realizar una primera criba de futbolistas con motivo de la expedición del equipo a Estados Unidos para realizar en Texas el segundo stage de pretemporada. En Lagos tuvo la ventaja de que aún no se habían incorporado los internacionales (Vaclik, Jesús Navas, Kjaer y Ben Yedder), ni tampoco está Bryan Gil, que disputa el Europeo sub 19 , ni Carlos Fernández, con más tiempo de vacaciones por su concurso en la promoción de ascenso a Primera División con el Deportivo. Pero el excedente de futbolistas, sobrepasando la treintena, empieza a ser muy obvio .

Roque Mesa, primer descarte explícito de Lopetegui

Sevilla-Reading: Roque Mesa calentó pero no jugó. Roque Mesa ya sabe que no iba de farol Monchi cuando le comunicó a su agente que era transferible. En su primer amistoso, Lopetegui no le dio ni un minuto, siendo el único jugador sano que no participó, aparte de los recién llegados tras las vacaciones. El canario incluso estuvo calentando en la banda.