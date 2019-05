Todos los caminos conducen a Julen Lopetegui. El consejo de administración del Sevilla supo de primera mano que el ex seleccionador nacional es la persona elegida para dirigir el banquillo del equipo por Monchi, que asume el riesgo de encontrarse de inicio la opinión contraria de parte de la afición. Pero su apuesta es firme y ahora llegará la fase de negociación con el técnico vasco, aunque el director general deportivo ya había dado algún paso en este sentido.

Monchi manejaba otras opciones, pero la gran ventaja sobre otros candidatos de Lopetegui, aparte de su experiencia y su gran papel como seleccionador en diferentes categorías, es que está libre, a diferencia de esos otros entrenadores, entre los que estaban Javi Gracia y José Bordalás. Y esto es lo que expuso a los consejeros reunidos en la Bodega Marqués de Villalúa, propiedad de Luis Galán, en Villalba del Alcor. Una reunión en la que hubo sus más y sus menos por las filtraciones a la prensa del nombre del candidato antes incluso de que acabara el consejo.

El director general deportivo entiende que la filosofía de Lopetegui es la que mejor encaja con el actual Sevilla, aunque también es consciente de que puede no ser un nombre que encandile a parte de la afición, quizá marcado por la forma en la que salió de la selección española tres días antes del debut en el Mundial ante la llamada de Florentino Pérez.

Ahora queda esperar si las negociaciones entre las partes logran llegar a un entente, aunque Monchi ya había dado pasos anteriormente a la reunión del consejo en esa dirección. De todas formas, el amago del Barcelona de destituir a Ernesto Valverde hizo que se replanteara todos los escenarios, pero, aunque la contratación del extremeño se antojaba una empresa harto complicada, todo quedó en nada porque el club catalán lo confirmó finalmente en su cargo.

Su éxito, como seleccionador

Lopetegui (Asteasu, Guipúzcoa, 28-08-1966) es un entrenador que ha destacado fundamentalmente en su labor como seleccionador, tanto en categorías inferiores como en la absoluta. Su punto negro está en el escándalo que protagonizó el pasado verano cuando, días antes del debut de España en el Mundial –a cuya fase final había llegado tras un camino modélico–, llegó a un acuerdo con el Real Madrid y lo planteó a los responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quienes tomaron la decisión fulminante de destituirlo en contra de su idea, ya que pensaba dejar la selección al acabar la cita en Rusia 2018. Lopetegui había logrado dotar a la selección de un buen método con gran riqueza táctica y cambios de esquema de un partido a otro o incluso en un mismo duelo. Además, su equipo de trabajo destaca por una dinámica muy al día con los tiempos y el uso de las nuevas tecnologías a un nivel muy actualizado.

Sin embargo, sus resultados como entrenador al frente de clubes no han sido muy satisfactorios. Se inició en el Rayo Vallecano en Segunda en la temporada 2003-04, siendo destituido muy pronto y el equipo acabó descendiendo a Segunda B. Tras esa experiencia pasó a trabajar en diferentes áreas del Real Madrid, aunque no fue hasta 2008 cuando dirigió al Castilla en Segunda B, no consiguiendo el ascenso. Después pasó a la selección y sus éxitos en la 19 y la sub 21 le dieron la oportunidad de probar en un club como el Oporto, con el que fue segundo en la liga lusa y llegó a cuartos de la Champions. Fue destituido al año siguiente con el equipo tercero y tras caer en la fase de grupos en la Liga de Campeones.

En el Real Madrid, pese al ruido que hizo su llegada, sólo duró diez jornadas, siendo destituido en octubre con el equipo noveno.