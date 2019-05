Exite una enorme inquietud en el sevillismo respecto al futuro de Ben Yedder y Pablo Sarabia, y con razón. Monchi ya comentó recientemente que "el Sevilla debe hacer un esfuerzo" para equiparar el nuevo salaria que debe ofrecer al madrileño con su enorme cotización en el mercado. Su cambio de representante abre otro escenario para su renovación. Y el francés aseguró directamente que no sabía que iba a ser de su futuro. "No puedo contestar a esa pregunta, no sé qué pasará mañana", dijo.

La enorme cotización que tienen tras la Liga 18-19 Ben Yedder y Sarabia responde a su tremendo protagonismo goleador en el Sevilla, tanto con Pablo Machín como con Joaquín Caparrós. De los 113 goles que ha marcado el equipo nervionense, la segunda marca histórica tras los 119 de la 14-15 de Unai Emery e igualado con los de la 08-09 de Manolo Jiménez, una gran cuota de participación responde a ellos dos.

Ben Yedder, según un informe que ha publicado la web del Sevilla, ha participado en 27 goles de forma directa y únicamente es superado en esta faceta por Messi. El francés marcó 18 goles (hizo 30 entre todas las competiciones, un registro histórico) y dio 9 asistencias. Es decir, que participó directamente en 26 goles del Sevilla en la Liga. El astro argentino lo supera ampliamente, con 36 goles y 16 asistencias (52).

Si el francés es el segundo, Sarabia está en el sexto puesto de la Liga en cuanto a participaciones directas en la anotación de goles. Hizo 13 y dio 13 asistencias, es decir, 26. Bien es cierto que en el informe realizado por el departamento de prensa del Sevilla se contabilizan sólo 12 goles de Sarabia, dado que el árbitro del Barcelona-Sevilla no le contabilizó el que hizo en el Camp Nou, anotándole el gol en propia puerta a Lenglet. Pero el reglamento dice que si el balón va hacia portería, el tanto debe anotarse al atacante que lanzó el balón, aunque éste diera en un contrario.

Ben Yedder ha realizado su mejor temporada como profesional gracias a esos espectaculares números. De hecho, en la Liga iguala los resgistros de Benzema y Luis Suárez.

En cómputos globales, contando todas las competiciones, Ben Yedder participó en 41 tantos (30 goles y 11 asistencias) y Sarabia, en 40 (23 goles y 17 asistencias).