Mendilibar: "Ha sido un partido de querer y no poder"

José Luis Mendilibar dio su visión de la derrota del Sevilla ante el Girona, la primera con él en el banquillo. El vizcaíno ha reconocido que el Girona ha jugado un buen partido, que le ha hecho daño al Sevilla a la contra y que sus jugadores no han encontrado la fórmula para dar con el gol, aun intentándolo de muchos modos y hasta el final, sin cejar en el empeño. "El esfuerzo ha estado ahí", dijo en SFC Radio.

"Creo que en el primer tiempo nos ha costado más jugar, aunque hemos tenido ocasiones después del 0-1, hasta entonces no", reconoció Mendilibar. "No hemos parado de querer hacer gol, pero no era nuestro día para hacer gol. El esfuerzo ha estado ahí, hemos tenido ocasiones para meter. Hemos intentado achuchar al rival y meterlo en su área. En algunas fases lo hemos conseguido", siguió analizando.

Un día aciago ante el gol

"Parecía que si estábamos tres días tampoco habríamos hecho gol", dijo ya en la sala de prensa. "Es de esos días, hasta ellos despejan hacia su portería y rebota en el portero. Tuvimos un par de ellas de Bryan en el primer tiempo. Parecía imposible. Y hay que darles mérito a ellos. Han sabido salir rápido al contraataque, atacar rápido a nuestra defensa y han acertado en dos ocasiones".

Algún periodista le preguntó si creía que ya se desinflaba el Sevilla en su pugna por intentar alcanzar algún puesto europeo... "Me hace una gracia... Hace dos semanas estábamos llorando por aquí por salvar la categoría. Nosotros estamos pensando en el Girona, y en ganar para estar libre de todo pecado. Y entonces, si estás libre de pecado, puedes mirar hacia arriba, pero nada más".

"No pensamos ni en el Betis ni en la Juve, sólo en el próximo partido. Yo soy nuevo en esta plaza, pero, bueno, a lo mejor es lo que hay", dijo también al ser insistido sobre el deseo de la afición de luchar por Europa o alcanzar al eterno rival.

Aplauso al esfuerzo del Papu

Fue preguntado también por el rendimiento del Papu, en su primera titularidad desde antes del Mundial. "Ha estado bien, ha participado bastante en el juego, quizá en el inicio del segundo tiempo ha estado mejor que en el inicio del primero, ha participado. Lleva dos semanas entrenando con el grupo sin parar. Podía estar para competir. Era difícil que terminase el partido porque lleva mucho tiempo sin jugar los 90 minutos. En el segundo tiempo ha estado un poco más arriba y nos ha dado un poco más, pero es de destacar con el resto de jugadores el esfuerzo que ha hecho".

El técnico de Zaldívar también asumió el peligro que ocasionó el Girona. "También es verdad que cuando salían a la contra salían con bastante peligro y nos han hecho mucho daño. Ha sido un partido de querer y no poder".

Sin bajar los brazos nunca

A Mendilibar le gustó que, al menos, el Sevilla no le perdiera nunca la cara al partido. "Siempre que vas perdiendo 0-1 tienes que estar hasta el último momento, te meten el segundo y ya bajas un poquito, pero, bueno, creo que ha durado poco la bajada de brazos. Creo que hemos intentado hacer el primer gol para buscar luego el segundo. Lo hemos intentado de todas maneras, con tiros desde fuera del área, con centros, intentos de remates, pero ellos han defendido bien el área. Los defensas de ellos han estado bien, han estado a gusto, han despejado muchas ocasiones de peligro y no hemos podido hacer más".

Ahora, el jueves, llega la ocasión de resarcirse de este amargor con la visita a Nervión del Espanyol. "Eso se dice, que lo mejor un partido pronto. Lo que pasa es que tres días son pocos para recuperar a la gente. Vamos a ver cómo lo hacemos en estos tres días, pero sí es verdad que estás ya pensando en el siguiente partido para intentar ganarlo y olvidarte del anterior".

Satisfecho con el juego

En conclusión, Mendilibar se mostró satisfecho con el juego, que vio superior a al de otros partidos... "Creo que no hemos jugado mal. Ante un equipo que con 0-2 se planta bien en defensa no es fácil jugarle, hemos intentado llegar por fuera y llegar a remates. Conforme ha avanzado el partido lo hemos hecho más. Y poco más. Hemos jugado mejor que otras veces y hemos sido incapaz de hacer gol. Siempre lo digo, que este equipo tiene a grandes jugadores y que con pocas ocasiones las meten. Hoy no ha sido el día".