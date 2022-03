Jornada positiva... si se mira la clasificación más abajo

El parón ha llegado como agua de mayo al Sevilla... y no sólo al Sevilla. Son muchos los equipos que han estado o están inmersos en más de una competición que han llegado con el resuello justo a este último receso de la Liga por los parones de selecciones. Y el de Lopetegui más que ninguno, debido a la cantidad de bajas que sigue teniendo. En este sentido, los resultados de la jornada son hasta positivos.

Ha llegado la hora de que el Sevilla, una vez abandonada la quimérica lucha por el título de Liga, mire hacia abajo. Y ahí se encuentra que sus dos inmediatos perseguidores, Barcelona y Atlético, que ganaron sus partidos y se le han colocado a sólo tres puntos. El Real Madrid está a nueve, pero el Betis y la Real Sociedad, por sus empates, se quedan a siete y nueve puntos respectivamente.

No fue malo el empate teniendo en cuenta que la Real Sociedad, el equipo que marca la linde del verdadero objetivo, la clasificación para la Champions, se quedase a nueve puntos y no se situara a seis. Además, el Villarreal, séptimo, ya está a 12 tras su derrota en Cádiz.

Eso sí, en la próxima jornada, la inmediata al parón, el equipo de Julen Lopetegui podría perder el segundo puesto en favor del Barcelona, si pierde en el Camp Nou el domingo 3 de abril, dado que lo igualaría a 57 puntos y lo superaría tanto en el goal average particular -en Nervión hubo empate- como en el general.

Éste en cambio es superior sobre el Atlético, que si ganara su siguiente partido, ante el Alavés en el Metropolitano y hubiera derrota en el Camp Nou, lo igualaría a puntos, pero no lo superaría en la tabla, salvo que el equipo de Simeone (+17) enjugara la diferencia del balance de goles actual con el Sevilla (+21), que es de cuatro tantos... dado que el partido que definirá el particular, el Atlético-Sevilla, aún no se ha jugado y será uno de los platos fuertes tras el parón.

Entre los perseguidores del Sevilla, el Barcelona, tras su golpetazo en el Santiago Bernabéu (0-4), tiene la ventaja de que aún debe jugar uno pendiente, de la jornada 21, ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou, con lo que tiene la oportunidad de sumar otros tres puntos. Está fijado para el domingo 24 de abril.