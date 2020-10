Lopetegui: "El Chelsea es grandioso, un candidato a ganar la Champions"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha analizado el partido de este martes en Stamford Bridge (21:00), en el que su equipo abre el Grupo E de la Champions. El guipuzcoano ha destacado la "vocación ofensiva del Chelsea", al que ha descrito como "un rival grandioso", que ha bantido todos los "récords de inversión" y es "uno de los candidatos a poder ganar la Champions".

La primera pregunta se refería al estado anímico del equipo tras el reciente partido de Granada: "Nos encontramos ilusionados, con ganas de que llegue el partido, con ilusión para afrontar la máxima competición de equipos como es la Champions, y ante un enorme rival como es el Chelsea, que ha invertido mucho en fichajes, tienen una plantilla extraordinaria y un entrenador que comprende perfectamente la filosofía del club. Y tenemos la sana intención de hacer un gran partido mañana".

"La propia competición nos transmite esa ilusión", asegura Lopetegui. "Cuesta mucho, muchísimo, poder jugar la Champions, es el premio a la temporada que hicimos. Y ahora la mejor manera de disfrutar es yendo al máximo. Tenemos la sana intención de ser protagonistas, de intentar dar nuestra mejor versión ante un Chelsea con jugadores excelentes, de máximo nivel, y nos va a obligar a dar nuestro mejor nivel, centrados en nosotros y en el nivel que nos va a exigir el partido".

El poderío y el estilo del Chelsea

Una y otra vez, Lopetegui ha terciado a la enjundia del rival, un Chelsea que destaca por su faceta goleadora: "El Chelsea quiere tener la pelota y nosotros también. Se enfrentarán dos equipos con diferentes tipos de jugadores y con una misma idea, que es la que de ser protagonistas, para eso tenemos que prepararnos".

Escaso margen de preparación, como dijo Lampard: "No voy a valorar las palabras de él, pero la pretemporada, si algún equipo la ha tenido anormal, podemos levantar la mano nosotros. No vale en este contexto mirar otra cosa que adaptarnos y buscar las mejores soluciones, somos el equipo que menos vacaciones ha tenido de todo el panorama futbolístico seguramente, algunos cinco días y otros doce. Tenemos que adaptarnos a la realidad y competir, y competir al máximo nivel. Eso es lo que nos mueve. Mañana nos toca la Champions, que es tremendamente ilusionante y exigente. Y es ante uno de los equipos candidatos a poder ganarla, como es el Chelsea. Tenemos que ilusionarnos, que lo estamos, y centrarnos en hacer un gran partido. Eso es lo que nos ocupa".

Irregularidad del Chelsea, al margen: "Cada partido es complicado, y con un equipo como el Chelsea, será tremendamente complicado. Nos tenemos que centrar en hacer un gran partido. Nada tiene que ver el arranque de temporada de unos y otros. El Chelsea es un gran equipo, tiene grandes jugadores, ha hecho grandes partidos, jugando puntualmente de manera sensacional. Y nos va a obligar a dar una nuestra mejor versión en todos los aspectos, ofensivos y defensivos, y a ser un equipo en todas las líneas".

Rakitic y otros nombres propios

El rendimiento de Rakitic todavía genera dudas, que Lopetegui no tiene. Además, pidió no añadirle presión: "No hago valoraciones de mis jugadores en público. En cuanto a la comparación, no hay dos futbolistas iguales. Él está en la mejor predisposición, es un gran jugador y nos va a ayudar sin ninguna duda en toda la temporada. Pero por ser él y por donde ha estado le añadiría una presión. Él tiene que jugar al fútbol y ayudarnos. Y con la mentalidad que él muestra seguro que lo va a hacer, sin ninguna duda".

El estado de Idrissi: "Está lesionado, sigue lesionado, no ha entrenado con el equipo desde que llegó, y hasta que no esté bien no va a poder jugar".

Óscar Rodríguez, escasa participación: "Óscar está bien, está trabajando bien, y va a tener sus momentos, va a ser un jugador importante. Vienen una serie de partidos consecutivos y vamos a necesitar de todo el mundo. Él acaba de llegar, al igual que Ivan (Rakitic), nos está conociendo y nos va a ayudar sin ninguna duda".

Estado anímico del Sevilla: "El estado es de máxima ambición, de máxima concentración y máxima ilusión ante un rival como el Chelsea. Es un equipo que tiene jugadores top en todas sus posiciones, en todas. Ya los tenía y este verano lo que han hecho es tener más. Además en torno a una idea muy atractiva, con jugadores de vocación ofensiva muy importante, y tenemos que prepararnos para afrontar esta situación".