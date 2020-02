Julen Lopetegui, que ha confirmado que la única baja es la del meta Bono, además del sancionado Diego Carlos, ha atendido a la prensa en la previa del partido de este domingo ante el Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18:30), que llega con la carga anímica de la dura eliminación copera. La influencia de la derrota ante el Mirandés fue la primera pregunta: "Cuando tienes partido a los tres días en una competición tan importante como la Liga todos debemos centrarnos en el único objetivo que tenemos ahora mismo, que es jugar mañana un paritdo contra el Alavés y esa dificultad. El equipo tiene que sobrepasar la situación anímica, e ilusionarse y está ilusionada esa situación, centrada y concentrada en el partido de mañana, porque el rival nos va a exigir muchísimo".

Inmediatamente, Lopetegui ha centrado su discurso en las cualidades del Alavés: "Es de los rivales que más ha crecido desde la primera vuelta a la segunda, con una pareja de delanteros que es de lo mejorcito de la Liga, con un gran entendimiento. Es un equipo que ha crecido mucho, está en un buen momento y no nos puede encontrar pensando en otra cosa que no sea en este partido".

Lucas Pérez y Joselu, pareja bien avenida: "Los dos últimos partidos que ha jugado el Alavés, al Levante lo supera con nitidez, creo que mereció ganar de manera mucho más contundente, tuvo muchas más ocasiones, y con el Villarreal pierde injustamente, fue superior en gran parte del partido al Villarreal. Tiene una pareja de delanteros con pasado en la Premier, se entienden bien, con un buen equipo detrás, con un buen entrenador (Asier Garitano), que ha crecido tanto en los conceptos defensivos como defensivos. Nos va a obligar a hacer un buen partido y a estar muy concentrados, a ser capaces de supeerar a un buen Alavés".

Mensaje a los jugadores tras el palo copero: "Se les dice que tenemos la obligación de centrarnos en el siguiente objetivo, que es la Liga, que tenemos muchísimas cosas ilusionantes e importantes por delante y objetivos importantes que cumplir y que estamos a pesar de todo haciendo bien las cosas en muchas cosas, y que ese es el camino. El foco es el partido de mañana, y nuestra obligación es estar centrado al 100%, y seguro que el equipo va a estar preparado".

Explicación de la derrota en Miranda de Ebro: "Ya hice la valoración del partido, ayer también la hicieron el presidente y el director deportivo y no tengo mucho más que decir al respecto del partido, ya pasó. Y ahora tenemos que pensar en lo que viene mañana. Pensar en lo que pasó en el partido no nos va a ayudar mañana. Tenemos que ser conscientes de cuál es la situación, esa exigencia". Yo suscribo lo que ellos dijeron, pero al margen de eso tenemos que estar centrados en el presente, es importante, ilusionante y exigente. Y eso no te permite pensar en otras cuestiones, solamente miramos al partido del Alavés".

Peligro de haber perdido confianza: "Todos preferimos trabajar en las victorias, pero nada te asegura nada, ni trabajar en las victorias ni hacerlo en las derrotas. Lo único que te asegura algo es lo que vayas a hacer mañana, y ahí tenemos que poner el foco, en seguir haciendo cosas bien y en seguir mejorando cosas, evidentemente. Y que después de una situación menos positiva tenemos que ser capaces de sacar lo mejor de nosotros, a nivel individual y colectivo, y valorando al rival y respetándolo, ser capaces de superar al rival. Tenemos mucha ilusión en el partido de mañana".

Suso, ¿listo para jugar? "Ha hecho dos entrenamientos, ayer fue un día extraño por la recuperación, etcétera. Y hoy sí ha sido un entrenamiento prepartido. Ya veremos en la convocatoria".

Aportación de Suso: "Es un tipo de jugador que no tenemos, que nos va aportar la calidad individual con balón, es un chico que tiene pata (buen golpeo), que tiene que entrar en la dinámica del equipo y va a entrar y seguro que nos va a aportar cosas diferentes. Tiene buena visión de juego y dominio de diferentes aspectos y viene a ayudarnos, a sumar y así lo va a hacer seguro".