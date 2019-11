Lopetegui: "Va a ser un partido de muchísima exigencia, el Valladolid no ha perdido en su casa"

Julen Lopetegui ha atendido a la prensa antes de viajar este sábado hasta Valldolid, donde el domingo el Sevilla cierra la decimocuarta jornada de Liga con la idea de defender el cuarto puesto adquirido tras su triunfo en el derbi. El técnico sevillista ha sido preguntando por la buena nueva de que, ya con Carriço y recuperado Ocampos, tiene a todos sus futbolistas en perfecto estado de revista: "Tenemos a disposición a toda la plantilla, han ido llegando cada uno según su agenda de partidos, pero llevamos ya un par de días entrenando todos juntos y unificando estados de forma".

El entrenador guipuzcoano ha incidido mucho en el valor del Valladolid como equipo. "Estamos hablando de la Primera División, de un equipo que ha ganando de manera contundente los dos últimos partidos y que el Atlético de Madrid no le tiró a puerta. Es un equipo que hace muchas cosas bien, que lleva tiempo trabajando con el mismo entrenador, que tiene automatismos tanto defensivos como ofensivos muy claros, que tiene jugadores de calidad y creo que va a ser un partido de muchísima exigencia. Tenemos que prepararnos bien para afrontar a un rival con calidad y con las cosas claras".

Durante el parón, el triunfo en el derbi y tras alcanzar el cuarto puesto, el Sevilla ha recibido mucha azúcar, se le preguntaba: "Todo lo que ha sucedido hace diez días es prehistoria para nosotros. El fútbol va muy rápido, la exigencia es máxima y un equipo tiene que mostrar su mentalidad mostrando siempre lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es prepararnos muy bien para competir ante un buen rival. La Primera División en cada partido te va a exigir al máximo y en este caso concreto estamos ante un equipo con muchísimas cosas interesantes, con buenos jugadores y que en casa todavía no ha perdido. Nos va a exigir nuestra mejor versión. Tenemos que poner todo el foco en lo que tenemos que hacer y en prepararnos bien".

Aspiración a luchar por la Liga a medio plazo: "Te aseguro que mi única Liga está en Valladolid y no pienso más allá que en los tres puntos de Valladolid. No pierdo energía pensando en otra cosa".

El giro de opinión del sevillismo sobre Lopetegui del verano al otoño: "Opino que estamos a mitad de noviembre, que no hemos hecho nada todavía, que nos queda mucho por delante, que tenemos que mejorar muchas cosas como equipo y que tenemos competiciones que nos ilusionan mucho por delante. Estamos centrados en esa maratón de 38 jornadas de la que hablamos al principio, que es la Liga, vamos por la jornada 14, queda todo, y estamos centrado en que no nos desviemos de nuestro nivel de acción, que es entrenar bien, estar mentalizados, tener máximo respeto por cada rival y también la máxima ambición. En eso estamos".

Climatología adversa, con frío y posible lluvia: "En la Liga un día juegas a la una, otro a las nueve de la noche, unas veces con 35 grados y otros con -3. Esto es la Liga y tienes que estar preparado para competir en cualquier circunstancia. Será la temperatura que tenga que ser. Pero la principal dificultad va a ser el rival, y tenemos que ser capaces de, haciendo un buen partido, superarlo".

Comparación con Unai Emery en algún reportaje del parón: "Demasiado tiempo libre para hacer reportajes. Cada entrenador es diferente. Unai hizo historia en el Sevilla y yo estoy muy lejos de hacerla todavía. Todos tenemos nuestra personalidad, nuestros matices, nuestra idea, nuestra personalidad, todos queremos ganar, pero no creo que haya dos entrenadores iguales, todos tenemos de dirigir a nuestros jugadores, aunque haya alguna vez matices que sean parecidos".

El estado de Ocampos tras su pequeña lesión: "Está a disposición. Es cierto que ha tenido un problema, pero afortunadamente está reaccionando bien y estamos convencidos de que va a estar a disposición del entrenador".

La clave del buen rendimiento a domicilio: "No hay una clave, hay muchas claves. Tenemos que ser capaces de hacer bien muchas cosas, primero defendiendo bien y luego atacando bien. El Valladolid es un equipo más que interesante por muchas situaciones colectivas que tiene. Tiene muchos automatismos consolidados, jugadores que han sido elegidos para esos automatismos… Creo que es un equipo, sobre todo en casa, que tiene muchas cosas. No hay una clave para superar cada partido y este partido no va a ser una excepción".

El ánimo de Chicharito tras no jugar en el derbi. "Bien, bien, otros tampoco jugaron. Ha entrenado fenomenal y ha entrado en mis planes, ha jugado bastantes minutos y va a seguir jugando, lógicamente".

Luis Enrique regresa a la selección: "Ante esto, dos cuestiones, una desearle la mayor de las suertes a Robert Moreno y la otra una enorme alegría por que Luis vuelva a trabaja, es una gran noticia". Se le ha sugerido si le ha recordado el lío en la selección lo que él vivió en el Mundial. "No tengo nada más que decir al respecto", zanjó casi sin dejar terminar la pregunta.