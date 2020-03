Ocampos no tendrá que ir a los clasificatorios sudamericanos

La FIFA ha tomado una decisión que afecta directamente a un futbolista del Sevilla, Lucas Ocampos, debido a la crisis del coronavirus. Tras consultar con la Conmebol decidió aplazar los partidos clasificatorios sudamericanos para el Mundial de Qatar 2022.

El atacante sevillista había sido citado por Lionel Scaloni para los partidos de Argentina del 23 al 31 de marzo, el primero en La Bombonera ante Ecuador y el segundo en La Paz frente a Bolivia. De esta forma, no tendrá que acudir.

Este miércoles, el ministro de Turismo y Deporte argentino ya advirtió que aquellos jugadores procedentes de zonas de riesgo de Europa que viajasen a Argentina tendrían que pasar un periodo de cuarentena de 14 días, con lo que no habría podido jugar e invitó a los jugadores afectados a no viajar, porque no podrían jugar, so pena de "incurrir en un delito contra la salud pública", según dijo.