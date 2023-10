David contra los dos Goliats: la guerra declarada del Sevilla a los dos grandes

José María del Nido Carrasco está muy cerca de ser el próximo presidente del Sevilla. Le toca por el turno de gobernabilidad que firmaron las grandes familias de accionistas en noviembre de 2019 y así será si antes no llega alguna acción judicial, de las varias que hay abiertas, que lo impida. No parece que así sea y la cercanía de verse cerca del sillón presidencial parece que ha espoleado al primogénito de José María del Nido, con el que está en abierta guerra.

En Montjuïc, como jefe de la expedición del Sevilla en espera de la incorporación de José Castro, dio el plácet al comunicado condenando el caso Negreira y anunciando la ausencia del Sevilla en los actos protocolarios con el Barcelona y en el palco. Y ante el Real Madrid se erigió en portavoz del club para elevar la voz contra la presión del canal televisivo madridista hacia De Burgos Bengoetxea. Antes del partido, y ante las cámaras de la tele oficial de LaLiga nada menos, Movistar LaLiga, habló con rotundidad, después de que el viernes, la víspera del encuentro, el club usase sus redes sociales para mandar un mensaje indirecto sobre las reglas del juego y esa presión mediática del Madrid hacia los arbitrajes.

"Estamos en contra de que el Real Madrid utilice se tipo de medidas a través de Real Madrid TV. Los árbitros claro que se equivocan, igual que nos equivocamos todos, y nosotros tenemos que ayudar al estamento arbitral. A un club como el Real Madrid no le pega ese tipo de conductas para presionar", dijo el todavía vicepresidente primero del club sevillista sin remilgos.

Pero es que fue más allá. No le tembló el pulso al próximo presidente del Sevilla para arrear fuerte a Florentino Pérez por su política de ir contra los intereses de LaLiga, en asuntos como el acuerdo con el fondo CVC, el programa LaLiga Impulso, que no contó con el apoyo del Real Madrid. O por su intento de romper la baraja completamente con la creación de la Superliga. Por todo ello, Del Nido Carrasco pidió una reflexión general, una especie de enmienda a la totalidad. "Pediría al Real Madrid que reflexionara, por un lado, en dejar de realizar ese tipo de acciones que no son buenas para la competición, y que deje de estar enfrente de los clubes en todas las decisiones que se toman intentando potenciar el crecimiento de LaLiga y de los clubes que la conformamos", dijo.

Y prosiguió en esa línea. "El Real Madrid debería, por su grandeza, liderar el crecimiento de la competición y no estar enfrentados al resto de los clubes en cada buena decisión que se toma para LaLiga", continuó el vicepresidente. "Lo hablamos en el palco, en la asamblea de LaLiga, en las comisiones delegadas, y esperamos que recapaciten, estén con nosotros y no siempre enfrente de nosotros", dijo momentos antes del partido.

De momento, no ha habido respuesta del Madrid. El Barcelona en cambio sí emitió un comunicado rompiendo relaciones con el Sevilla en tanto no rectificara su denuncia sobre el caso Negreira. Quizá sea una política incluso temeraria, porque el club de Nervión se puede ver solo en esta lucha de David contra los dos Goliats del fútbol español, pero queda claro que el vicepresidente tiene arrojo y coraje.