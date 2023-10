Del Nido Carrasco ataca la presión de Real Madrid TV a los árbitros y Ancelotti tira de ironía

El Sevilla expresó su protesta de forma manifiesta por la forma en la que el Real Madrid, a través de su televisión oficial, presionó a De Burgos Bengoetxea antes del partido de este sábado, emitiendo vídeos con presuntos errores del vasco que perjudicaron al equipo de Carlo Ancelotti, quien también se quejó posteriormente del arbitraje que en su opinión sufrió su equipo.

Lo hizo José María del Nido Carrasco, en las cámaras de Movistar LaLiga, con rotundidad, después de que el viernes, la víspera del encuentro, el club usase sus redes sociales para mandar un mensaje indirecto sobre las reglas del juego y esa presión mediática del Madrid hacia los arbitrajes.

"Estamos en contra de que el Real Madrid utilice se tipo de medidas a través de Real Madrid TV. Los árbitros claro que se equivocan, igual que nos equivocamos todos, y nosotros tenemos que ayudar al estamento arbitral. A un club como el Real Madrid no le pega ese tipo de conductas para presionar", expresó el vicepresidente primero del club sevillista.

Del Nido Carrasco pidió una reflexión al club que preside Florentino Pérez, y no sólo en la presión a los árbitros, sino en otras cuestiones como su veto a los fondos del CVC o su intento de crear la Superliga... "Pediría al Real Madrid que reflexionara, por un lado, en dejar de realizar ese tipo de acciones que no son buenas para la competición, y que deje de estar enfrente de los clubes en todas las decisiones que se toman intentando potenciar el crecimiento de LaLiga y de los clubes que la conformamos".

"El Real Madrid debería, por su grandeza, liderar el crecimiento de la competición y no estar enfrentados al resto de los clubes en cada buena decisión que se toma para LaLiga", continuó el vicepresidente. "Lo hablamos en el palco, en la asamblea de LaLiga, en las comisiones delegadas, y esperamos que recapaciten, estén con nosotros y no siempre enfrente de nosotros", dijo momentos antes del partido.

De poco sirvió, puesto que Carlo Ancelotti siguió ejerciendo esa presión tras el partido, en el que entendió que su equipo volvió a ser perjudicado por el árbitro, quien pitó dos faltas contra el Sevilla, más que dudosas: la del gol de Carvajal y la del minuto 97 de Lamela, quien roba claramente el balón, y que dio la ocasión a Kroos de lanzar una falta que puso en un vilo a todos los sevillistas.

La ironía de Ancelotti en Real Madrid TV

"La ironía es la única manera después de este partido porque si digo lo que pienso del arbitraje me caen muchos partidos", dijo en Real Madrid TV Ancelotti. "Lo que más me gusta en este momento es sentarme en el banquillo del Real Madrid y para evitar suspensiones no digo lo que pienso y utilizo un poco de ironía", prosiguió.

El italiano también fue irónico al ser preguntado en el canal oficial del Madrid por el gol de Bellingham con el juego parado por la durísima entrada de Rüdiger a Ocampos, que hubo de ser atendido. Una acción no sancionada, pero que provocó que De Burgos parase el juego ante los gestos de dolor del argentino. "Creo que el árbitro ha hecho bien, buen partido. Ha acertado en todo. Ha parado la contra para preservar la salud de un jugador y creo que ha hecho un partido de nivel. Yo no he hablado con él. Me ha gustado 100%. Partido muy competido, con muchos duelos y creo que ha acertado en todos", dijo.