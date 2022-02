Sin lateral derecho y con Koundé entre algodones

No hay forma de que se vacíe definitivamente la enfermería del Sevilla. Las conversaciones entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico son constantes sobre las nuevas incidencias en forma de lesiones, o positivos, que también puede ser según qué caso, ante la racha que no termina. A tres días del partido Sevilla-Elche (viernes, 21:00) Julen Lopetegui no tiene lateral derecho.

Jesús Navas no fue visto en las imágenes que pasó el lunes el club y este martes, con sesión abierta a la prensa 15 minutos cronometrados, tampoco apareció. Lógicamente, Montiel sigue ausente después de la lesión muscular que sufrió en Pamplona, y que apunta a cierta gravedad, aunque como no hay partes médicos, todo lo que se especule sobre su estado serán eso, especulaciones. El aficionado sevillista tendrá que esperar al mismo viernes una hora antes del encuentro para saber si le merece la pena ir o no al estadio.

Koundé, además, sólo hizo el calentamiento, los rondos previos a una sesión táctica en la que ya no participó: se quitó la camiseta de entrenamiento y tuvo una charla con Juan José Jiménez, jefe médico del Sevilla. Eso no significa que no pueda jugar el viernes, pero...

El central francés, que salió en Pamplona iniciada la segunda parte como lateral derecho, es la opción más clara que tiene ahora mismo Lopetegui para el lateral derecho. Y por eso lo tiene entre algodones, dado que no ha jugado ningún partido completo desde que se diera el costalazo ante el Getafe. Fue baja en el derbi copero, aunque sí jugó en la reanudación del día siguiente. Y reapareció en El Sadar.

Fernando sigue arrastrando por su parte los problemas en el tobillo que le impidieron estar en Pamplona, aunque ahí sí tiene efectivos el Sevilla: Delaney, Gudelj, Joan Jordán, Rakitic... Y Ocampos tampoco ha saltado al césped tras lesionarse en el calentamiento de El Sadar, un problema casi menor en vista de que arriba sí tiene más opciones Lopetegui.

A tres días del partido ante el Elche todo apunta a Koundé de lateral derecho, aunque, por lo que se ha visto en el entrenamiento abierto mínimamente a la prensa, no sería de extrañar que Tecatito Corona jugara en ese puesto, ya en una línea de cuatro o con tres centrales como carrilero, porque el rato que estuvo jugando de defensa en Pamplona cumplió sobradamente.