Joaquín Caparrós cree que la falta de acierto ante el gol ha determinado la derrota del Sevilla ante el Valencia. "Hemos generado ocasiones tanto por la derecha como por la izquierda, muchos centros, ocasiones, pero nos ha faltado ese gol, que nos hubiera metido en el partido. Pero lo hemos intentado. Es cierto que en la primera parte era de más tanteo. En la jugada última de la primera parte del penalti nos ha hecho gol. Pero bueno, hay que valorar el esfuerzo del equipo tener paciencia, de meter atrás al Valencia, asumiendo el riesgo que conlleva, pero no ha podido ser y a prepararnos y a recuperarnos para el siguiente partido".

El técnico utrerano ha sido preguntado por la labor del árbitro González González. "No vamos a entrar a hablar del árbitro... Ese tipo de faltitas y faltitas. Yo creo que las jugadas tanto de Munir como la de Wöber son faltas. Pero nunca me he escudado en el árbitro, que también lo tenéis que juzgar al árbitro. Pero eso de falta y falta... Nos hemos llevado todas las tarjetas. Resulta que se lleva más tarjetas el equipo que quería ganar que el que jugaba al contraataque, a mantener el resultado y a que pasara el tiempo".

Banega en la derecha y luego cambio al centro tras el penalti: "Ya lo habíamos hablado. Ellos iban a encimar a Éver. En los primeros 20 minutos hemos podido sorprender, con las acciones de Amadou por ese espacio. Sabíamos que iban a tapar a Éver y a Jesús, y la prueba está en las acciones de Ibra. No lo hemos aprovechado, ellos sí. Éver donde rinde más es como medio centro, qué duda cabe".

Andre Silva, con molestias musculares: "Vamos a ver, tiene un problema y debe estar 48 hora en reposo. Vamos a ver si se recupera para el partido al jueves".

El nuevo rol de Promes de extremo: "Él ha jugado en la selección holandesa juega co un sistema parecido al nuestro. Creo que es donde él está más cómodo".

Valoración de los canteranos: "Hay que valorar la tranquilidad de Javi, ante el Valencia, con el campo lleno. Ha sabido resolver bien las situaciones, sobre todo cuando tenía que juagar co el pie. Y Bryan, es desequilibrante, asume responsabilidad, tiene que ir creciendo, y si no tiene ningún tipo de desgracia es un jugador importante para el Sevilla".

Cuarta plaza a tres puntos: "Por supuesto que se puede, era un partido importante. Y si teníamos pocas posibilidades de error, ahora tenemos menos. El jueves es un partido muy, muy importante. Hay otros partidos directos y lo que tenemos que hacer nosotros es conseguir la victoria".

Golpe anímico por perder ante un rival directo: "Los profesionales tienen que levantar la cabeza y recuperarse. La grandeza del fútbol es que en pocas horas tenemos la posibilidad de revertir y cambiar las caras que tenemos todos, que tienen nuestros aficionados".

Kjaer, fuera de la convocatoria: "Tenemos una plantilla de 24 jugadores y quería repetir la línea defensiva que jugó en Barcelona y estuvo muy bien".