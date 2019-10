Julen Lopetegui y Albert Celades se verán frente a frente por primera vez como entrenadores. Lo harán defendiendo los pabellones del Sevilla y el Valencia después de haber formado casi un tándem en la selección española durante varios años, en dos etapas que tuvo su abrupto fin en el Mundial de Rusia, con la injerencia del Real Madrid, adonde fue Lopetegui antes de tirar de Celades.

En el banquillo del Bernabéu sí pudieron ejercer juntos la profesión de entrenador y ayudante técnico, respectivamente, en un tándem interruptus que separó definitivamente sus carreras cuando el guipuzcoano fue destituido el 29 de octubre de 2018.

Será el reencuentro de un dúo con una sinergia especial, más allá de la que podrían formar un maestro y un alumno bien avenidos. Lopetegui (Asteasu, 28-08-1966) tiene la primacía de la edad a sus 53 años. También por haber llegado antes al staff de técnicos de la Real Federación Española de Fútbol. Celades (Barcelona, 29-09-1975) se incorporó después a la RFEF y por edad, 44 años, tiene en Lopetegui a algo así como su mentor, sin que se considere su pupilo.

El actual entrenador del Valencia, desde que a finales de septiembre relevase a Marcelino, tiene muy presente a la RFEF, porque ha sido su escuela desde que ingresase en 2013, como seleccionador sub 16 hasta que tomase el relevo de Lopetegui precisamente, en 2014, cuando éste dejó la sub 21 para irse al Oporto. Debutó con victoria de España sobre Hungría y clasificación para el Europeo. "Me gustaría hacer una mención especial para Julen, que ha sido junto a los jugadores el gran artífice de esta clasificación. Tengo que darle la enhorabuena porque la mayor parte de lo que ha pasado es mérito suyo".

Los halagos del pupilo hacia el maestro se repitieron recientemente. El pasado 7 de octubre, Celades habló de sus referentes en un acto de técnicos de la Federación Valenciana: "He tenido la gran suerte de tener a Vicente del Bosque muy cerca durante muchos años", dijo el andorrano (como lo conocían en La Masía por vivir allí sus padres). "Luego se fue y llegó Lopetegui, con el que tengo una gran relación y he aprendido muchísimo. Ellos dos son mis grandes referentes", añadió.

La Federación Española fue la casa de ambos durante un primer periodo en el que Lopetegui era su eslabón superior en la cadena de técnicos de la selección española: Del Bosque en la absoluta, Lopetegui en la sub 21 y Celades en la sub 16 y la sub 19 posteriormente. Fue la época de mayor esplendor del combinado nacional, con títulos en todas las categorías. Y se definió una escuela, un estilo, que bebió sus fuentes del giro de Luis Aragonés... con matices propios.

Todo se torció en junio de 2018, cuando la prensa publicó que Lopetegui era el elegido para el banquillo del Madrid y Luis Rubiales lo destituyó como seleccionador nacional. Celades acudió y vivió la cita rusa como un técnico más de la selección, una vez acabada la temporada en la sub 21.

Pero ambos mantuvieron sus lazos incólumes. Quizá porque su relación viene de mucho antes. Lopetegui ya era portero del Barcelona (1994-1997) cuando Celades promocionó de la mano de Johan Cruyff al primer equipo, en el que estuvo entre 1995 y 1999. Compartieron vestuario dos años.

Tras lo de Rusia, Celades dimitió como seleccionador sub 21. Y Lopetegui lo llamó para que fuera su ayudante en el Madrid. "Es tremendamente inteligente", dijo el guipuzcoano del catalán. "Es una muy buena incorporación. Evidentemente, estamos contentos. Nos va a ayudar muchísimo en todo el trabajo de preparación del equipo, en todo lo que hagamos en el campo y fuera de él. Estamos encantados". En el Real Madrid su relación volvió a interrumpirse de forma abrupta, con la destitución del técnico hace hoy justo un año. Este miércoles, ya definitivamente separados, se enfrentan mentor y pupilo en un duelo de alto nivel, un Valencia-Sevilla, casi nada.