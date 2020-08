Ocho internacionales que acortan sus vacaciones

Un alto porcentaje de futbolsitas de la plantilla del Sevilla han tenido que acortar sus vacaciones por mor de la doble jornada internacional FIFA que la UEFA usará para la nueva Liga de Naciones, que se disputará entre el 3 y el 7 de diciembre.

Los ocho internacionales del Sevilla son Jesús Navas, Reguilón, Óscar Rodríguez, ya como futbolista del Sevilla a todos los efectos dado que incluso pasó el reconocimiento médico, Vaclík, Gudelj y De Jong, con las selecciones absolutas de sus respectivos países, además de Koundé y Pozo con los combinados sub 21 de Francia y España.

Así, con la selección española absoluta están convocados, para incorporarse este lunes a Las Rozas, Jesús Navas, Reguilón y Óscar Rodríguez. Con la República Checa, Vaclík; con Serbia, Gudelj; con Holanda, De Jong; con Francia sub 21, Koundé; y con España sub 21, Pozo. Los partidos de las selecciones sub 21 son clasificatorios para la Eurocopa de la categoría.

La agenda de los compromisos internacionales es la siguiente:

3 de septiembre: Alemania-España (Stuttgart)

3 de septiembre: Rusia-Serbia (Moscú)

3 de septiembre: Macedonia sub 21-España sub 21 (Skopje)

4 de septiembre: Eslovaquia-Rep. Checa (Bratislava)

4 de septiembre: Holanda-Polonia (Amsterdam)

4 de septiembre: Georgia sub 21-Francia sub 21 (Gori)

6 de septiembre: España-Ucrania (Madrid)

6 de septiembre: Serbia- Turquía (Belgrado)

7 de septiembre: Rep. Checa-Inglaterra (Olomouc)

7 de septiembre: Holanda-Italia (Amsterdam)

7 de septiembre: Azerbaiyán sub 21-Francia sub 21 (Sumqayit).

Los seis futbolistas que han participado con el Sevilla en la consecución de la UEFA Europa League, así pues, tendrán que adelantar su vuelta al trabajo, a partir de mañana, y renunciar a la segunda semana de vacaciones que tenían. Óscar Rodríguez y Pozo, en cambio, sí terminaron antes de competir y han tenido más plazo de descanso.

La plantilla del Sevilla está citada para la vuelta al trabajo el lunes 7 de septiembre y la mayoría de internacionales no podrán incporarse hasta uno o dos días después.