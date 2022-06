El Sevilla anuncia la renovación del juvenil Alexandro

A falta de noticias relacionadas con la plantilla del primer equipo, el Sevilla ha anunciado este lunes renovación de Alexandro Fernández, delantero del equipo juvenil de División de Honor (la máxima categoría), que seguirá en el club tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2025.

Alexandro, que cumplió 19 años el pasado mes de marzo y que afrontará su primera temporada en categoría senior, viene de disputar 35 partidos en División de Honor, en los que anotó 18 tantos. También disputó los ocho encuentros del equipo sevillista que compitió en la UEFA Youth League, viendo portería en la jornada inaugural en casa ante el FC Salzburgo.

El delantero natural de Los Palacios también debutó en Tercera RFEF con el Sevilla C ante la UD Tomares y entró en siete convocatorias con el Sevilla Atlético, aunque no llegó a debutar. En la próxima temporada estará a caballo entre el filial y el Sevilla C.