El Sevilla se une al apoyo mundial de Eriksen, ya estabilizado

El mundo del fútbol se ha unido para mostrar su apoyo a Eriksen, desvanecido en el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, y el Sevilla se ha unido a esas muestras de solidaridad con un mensaje de ánimos al delantero y estrella de la selección nórdica.

El futbolista tuvo que ser trasladado a un hospital en Copenhague, donde se reanudará el partido, que en principio fue suspendido.

Kom så Eriksen!The football world’s thoughts and prayers are with you, @ChrisEriksen8 🙏