El foco en la zaga ante el Levante

La conformación de la defensa que presentará el Sevilla ante el Levante este domingo es el dolor de cabeza de Julen Lopetegui, que podría perder un nuevo efectivo antes de recuperar a Koundé y después de que Acuña, que no fue titular en Vigo y sí en Lille, se retirase este miércoles también con pinta de arrastrar molestias. Rekik sí dejó evidencia de que sufre una lesión muscular. El rostro del central de origen marroquí, que empezaba a asentarse en el once, era muy ilustrativo una vez que tuvo que ser cambiado. Intuía el futbolista que el pinchazo que notó en el isquiotibial izquierdo sería algo más que una sobrecarga. Las pruebas médicas dirán.

De momento, oficialmente no hay parte médico, algo habitual ante la política de hermetismo que lleva el departamento de fútbol, por privacidad de los jugadores y, sobre todo, por no dar pistas a los rivales sobre el once titular y la convocatoria. Pero todo indica que no podrá estar disponible este domingo.

Julen Lopetegui dirigió a mediodía de ayer, nada más aterrizar la expedición de Lille, un entrenamiento en el que los titulares sólo hicieron trabajo de descarga, como es habitual después de los partidos. El entrenamiento de hoy será decisivo para saber si Acuña está disponible y si Koundé sigue estando con el grupo, después de que viajara al norte de Francia pero fuera el descarte en la convocatoria oficial ante el Lille, de entre los 24 viajeros.

El cuerpo técnico aún tendrá la sesión del sábado para valorar el estado físico de los integrantes dela defensa, y si es necesario que Lopetegui vuelva a improvisar una zaga que en Vigo formó con Jesús Navas, Diego Carlos, Rekik y Agustinsson, que debutó oficialmente. Y también deberá valorar si En-Nesyri está ya en condiciones de reaparecer desde su lesión muscular el 25 de septiembre, en el partido ante el Espanyol.