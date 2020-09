Monchi: "Se va el jugador con más calidad que he visto en 20 años en el Sevilla"

José Castro y Monchi han dedicado emotivos y breves discursos de despedida a Éver Banega, en su adiós del club y de la afición. Ha llamado la atención especialmente lo expresado por el gestor isleño, que lo ha destacado como "el jugador con más calidad que he visto en 20 años de director deportivo.

Ha empezado el acto el presidente del Sevilla. "Hoy es uno de esos días que no gustan a nadie, y menos a un presidente: despedimos al líder de una época, a un jugador de leyenda, a un tricampeón de la UEFA. Se marcha el mago del Ramón Sánchez-Pizjuán".

"Se nos va un jugador único que en las cinco temporadas que ha estado con nosotros nos ha hecho disfrutar con su clase y su elegancia", ha añadido el presidente del Sevilla. "Te despedimos con honores, con la convicción de que eres irrepetible y también inolvidable, y que quedo con esto. Quiero subrayar el compromiso de Éver con el club y con la camiseta, incluso cuando no estaba en mejores condiciones físicas. Éver lo ha dado absolutamente todo", ha destacado.

"Te vas como querías, como anunciaste en enero, tocando plata. Es un bonito y justo final para tu etapa. Te deseamos lo mejor porque te lo mereces y porque eres uno de los nuestros. Y por tanto el Sevilla Fútbol Club siempre será tu casa", le dijo Castro a Banega.

Y Monchi ha destacado su personalidad en tres virtudes. La primera, su bonhomía. "Me gustaría destacar tres cosas; una, la persona, Éver es un buen tipo, una buena persona, alguien que cuando te mira a la cara y te dice algo sabes que te lo dice de verdad", resaltó.

La segunda, su gusto y su afición por el fútbol: "Tiene una virtud, que es algo desconocido en él, que sabe de fútbol y le gusta el fútbol. Muchas veces me ha preguntado quién va a venir o a quién vamos a traer, y siempre conoce algo del jugador. Y eso es algo que me gustaría destacar".

Y para concluir, su enorme calidad futbolística: "Y por último me quedo con el profesional. Y me van a perdonar Dani (Alves), Jesús (Navas), Freddy (Kanoute), el Mudo, Iván (Rakitic)… Kevin (Gameiro), Carlos (Bacca), José Antonio (Reyes),... jugadores que han estado muchos años en el Sevilla, de mucha calidad, pero en 20 años que llevo de director deportivo el jugador con más calidad que he visto está aquí a mi derecha y es Éver, que me perdonen los demás. Gracias, Éver, gracias por tu compromiso, gracias por tirar del grupo en un momento difícil y por ayudarnos a que la sexta esté aquí".