El Sevilla envía el pésame al Betis por la muerte de Luis del Sol

El Sevilla ha trasladado sus condolencias por la muerte de Luis del Sol al Betis, su afición y los familiares del legendario futbolista verdiblanco.

Luis del Sol ha fallecido este domingo a los 86 años. El ex jugador y ex entrenador del Betis ha fallecido tras no superar los problemas de salud que venía arrastrando en los últimos tiempos.

El Sevilla Fútbol Club expresa sus condolencias a los familiares y allegados del mítico Luis del Sol. El club desea transmitir todas sus fuerzas al @RealBetis y sus aficionados. D.E.P. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 20, 2021

"El Real Betis Balompié muestra su máximo pesar por el fallecimiento de don Luis del Sol Cascajares, la mayor leyenda de nuestra Historia", ha informado el club verdiblanco en sus redes sociales nada más conocerse la noticia.

Luis del Sol también fue un futbolista histórico del Real Madrid, la Juventus y la Roma, además de la selección española. En Turín lo bautizaron como settepulmoni, lo ha destacado siempre como uno de sus grandes mitos, después de que lo fichase procedente del Real Madrid de Alfredo di Stéfano.

Las muestras de dolor del mundo del fútbol han sido múltiples desde que se ha conocido este domingo su fallecimiento.