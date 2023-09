El Sevilla debe hacer dos descartes en la lista de la Champions

Aun con Sergio Ramos, el Sevilla tendrá que comunicarles a dos futbolistas extranjeros o nacionales de los inscritos en LaLiga que no podrán ser incluidos hoy en la lista A de la Champions League.

Este lunes 4 de septiembre se cumple el plazo y Víctor Orta y José Luis Mendilibar deben elegir a dos futbolistas, porque aun con el camero el Sevilla sólo tendría a dos canteranos, él y Jesús Navas, y debe dejar hueco a cuatro fichas de futbolistas formados en la cantera del club según la normativa de la UEFA para las listas de sus competiciones de clubes, la Champions, la Europa League o la Conference League.

Dado que inscritos en LaLiga hay 24 futbolistas, ya con Mariano y en espera de Sergio Ramos, y de éstos sólo hay un canterano, el lateral palaciego, el Sevilla sólo puede inscribir en el máximo torneo continental a 21 jugadores que no tengan la condición de canteranos.

Los dorsales del Sevilla

1. Dmitrovic

2. Gattoni

3. Pedrosa

4. -

5. Ocampos

6. Gudelj

7. Suso

8. Joan Jordán

9. Rafa Mir

10. Rakitic

11. Lukebakio

12. Mariano

13. Nyland

14. Nianzou

15. En-Nesyri

16. Jesús Navas

17. Lamela

18. Sow

19. Acuña

20. Fernando

21. Óliver Torres

22. Badé

23. Marcao

24. Soumaré

25 -(Januzaj)



26. Juanlu

27. Kike Salas

28. Manu Bueno

33. Matías Árbol

Y resulta que ya tiene a 23 jugadores no canteranos incluyendo a Januzaj. El belga aún no tiene dorsal en la web de LaLiga. Quedan libre el 4, que irá para el central camero, quien curiosamente siempre tuvo predilección por ese número, y el 25, que se reserva para un portero salvo si están todos los números ocupados.

Evidentemente, Januzaj, que fue inscrito por no encontrar equipo y por cumplir con la legislación vigente -no puede tener contrato y no tener ficha federativa, es denunciable-, es candidato firme a ser excluido de la Champions. La incógnita es quién será el otro sacrificado sin ese caramelo.

Gattoni puede ser el otro candidato. Pero esto es mera especulación, teniendo en cuenta que Mendilibar incluso pidió su cesión para que se foguee en la Liga española, y también que con Sergio Ramos hay ya siete centrales: el argentino, el camero, Badé, Gudelj, Marcao, Nianzou y Kike Salas, que tiene ficha del filial e irá en la Lista B de la Champions, como Juanlu, Manu Bueno y algún portero, Matías Árbol, Alberto Flores, Alfonso Pastor... Pero la lista B se puede elevar a la UEFA el día antes de cada partido.

Otra opción es que, dependiendo de la evolución de Marcao, se quede fuera de la fase de grupos de la Champions. Pero el brasileño, según reconoció Mendilibar, es esperado ya tras el parón para unirse con normalidad al grupo. En enero puede haber tres cambios de inscripciones. Pero ahora, como ha ocurrido en años anteriores