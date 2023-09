Propuesta del Sevilla ante LaLiga y la ECA por los desfases del mercado, la Premier League y la multipropiedad

Cuatro jornadas, prácticamente, han transcurrido con el mercado de fichajes todavía abierto. En tales circunstancias, por ejemplo, José Luis Mendilibar no tendrá tiempo efectivo de alinear hoy a Soumaré ni a Mariano, los dos últimos fichajes del Sevilla, dos jugadores que se han rebajado muchísimo su sueldo para poder fichar por el club de Nervión. Y tampoco tenía claro el viernes si se iría algún futbolista como Rafa Mir u Ocampos. Son los desfases del mercado actual.

El técnico sevillista ha protestado de forma recurrente contra la ampliación del calendario ganándole terreno al verano mientras el mercado sigue abierto hasta el final de agosto. Y también lo ha hecho Víctor Orta. Tal es la situación que el director deportivo del Sevilla desveló en su balance de la planificación que el Sevilla elevará una propuesta formal tanto a LaLiga como a la ECA (European Club Association) para intentar corregir los desfases del mercado tan perniciosos para los clubes españoles.

El desfase alienante de calendario y mercado

Víctor Orta aseguró lo siguiente sobre ese desfase. "Nuestro vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco, está preparando una propuesta para llevar a LaLiga y que ojalá podamos llevar también a la ECA. Yo entiendo muchas de las circunstancias de por qué es el cierre de mercado el 1 de septiembre. Ya me felicitó Fernando Roig Negueroles (hijo del presidente del Villarreal y director ejecutivo) por lo que denuncié en la presentación de Sow. Me felicitó y me dijo que entendía que había muchos clubes de Bélgica, de Países Bajos, etc. que su presupuesto depende de la clasificación para la fase de grupos de la Champions. Que si la clasificación es a 31 de agosto, tienes un día más solamente...".

La propuesta de Víctor Orta es curiosa... "Las top 5, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia y España, tienen hecho el presupuesto y su límite salarial antes del cierre. Esas top 5 deberían cerrar el mercado antes de la competición permitiendo ventas hacia otras ligas y el movimiento interno... Si permites el movimiento interno entre Primera y Segunda podría haber movimientos hasta el final, pero hay muy poquitos en los últimos días en ese sentido. Yo dejaría ese movimiento de Primera a Segunda, o cerrar y dejar desde que empieza la competición una ficha abierta. Yo cierro el 15 de agosto y puedo hacer una incorporación hasta el 31. Y así proteges a tus estrellas. El viernes había movimientos de mercado y se estaban jugando dos partidos... Esto no beneficia a nadie".

La propuesta es en un contexto general de competencia desleal de los clubes de la Premier y de los clubes de multipropiedad también. O sea, una moción a la totalidad del actual sistema. Orta era preguntado en qué situación está LaLiga frente a otros torneos como la Premier League... "Podemos hacer la broma que hemos invertido 30 millones y estamos cuartos en la liga y el Leeds ha invertido ha invertido más de 30 millones estando en Championship para intentar ascender a la Premier con los fichajes que ha hecho. Esa es la realidad".

En defensa del control de LaLiga, con matices

Ahí se explayó el gestor técnico madrileño sobre la fiscalización de LaLiga frente a la vista gorda de la Premier League en cuanto a lo económico... "Yo entiendo y defiendo el modelo de gestión sostenible de LaLiga con el control financiero. LaLiga pretende hacer clubes sostenibles y que son sus ingresos no generen deudas, que sean capaces de no tener dos fiscales, año 2002, cuando el fútbol español tuvo que empezar de cero".

Pero Orta quiere remodelar ese modelo... "¿Qué podemos dialogar sobre el modelo? Habría que hablar con Javier Tebas y Javier Gómez (CEO de LaLiga). Tener pequeños matices donde en ese modelo permitan que los clubes con cierta ambición puedan mejorar en situación de captación, pero estoy a favor del control financiero de LaLiga".

La gran mentira de la Premier League

El problema es esa rigurosidad fiscalizadora española frente al libertinaje inglés... "Como lo he dicho allí lo digo aquí. Me parece increíble la capacidad de esconder la norma en la Premier League. Lo he dicho en Inglaterra y lo digo aquí. Es increíble lo del Everton, que tenía que estar sancionado con seis puntos, que podrían haber salvado a equipos del descenso, por incumplimiento financiero".

"En Inglaterra puedes perder como máximo 106 millones de euros cada tres temporadas. El Everton se haya ido a pérdidas por encima de 180 millones en tres temporadas, y ha firmado este año a Beto, uno de los mejores delanteros jóvenes más valorados desde el Unidese, o Chermiti del Sporting de Lisboa. Son cosas que nos cuestan mucho asimilar".

La multipropiedad, otro gran enemigo

"Otra de las cosas de las que me voy a quejar es de la multipropiedad", prosiguió entusiasmado en su crítica y su valoración Orta. "Un club como el Estrasburgo, de la clase media de Francia, ahora con el poder económico de la propiedad del Chelsea, ha realizado fichajes por encima del valor de mercado, como con el central del Brujas Abakar Sylla, adquiriéndolo por 20 millones de euros. Un valor difícil de asumir para el Sevilla, pero un jugador que con 12 partidos en primera división (belga, en realidad 17) sería un perfil de captación por el Sevilla, en un valor inferior, entre 8 y 12 millones de euros".

El caso del Girona, un club nodriza del Manchester City a través del City Football Group, con dinero de Emiratos Árabes, ya ha afectado directamente al Sevilla. "Otros clubes aquí lo hacen, el otro día sufrimos aquí a Savinho, haciendo un partido maravilloso. Con eso tenemos que competir, porque los clubes con multipropiedad no fichan para ellos solamente, sino para sus clubes de origen incrementando los valores de mercado, unos valores imposibles para clubes de clase media-alta como el Sevilla. Al jugador joven, de talento, al que hay que esperar en pro de la plusvalía, que es nuestro modelo, es muy difícil llegar por la multipropiedad y por el no control real de la Premier League".

La cantera como salvavidas ante las amenazas

"Por esto tenemos que reinventarnos", continuó el director deportivo del Sevilla. "No nos vamos a cansar de reinventarnos, no nos vamos a cansar de seguir futbolistas alrededor del mundo. Vamos a intentar ser capaces de buscar ese modelo sostenible que pretende LaLiga. Apoyándonos en el filial, si tienen que llegar con 16, 17 ó 18 años; apoyándonos en la idea de poder captar esos futbolistas. Pero creo la Liga española tiene que reflexionar para defenderse ante el modelo multipropiedad y el modelo Premier League. Defenderse haciéndose fuerte ante esos desequilibrios del mercado. Y pongo el ejemplo de Abakar Sylla, central del Brujas por el que se han pagado más millones (20), que partidos ha tenido en de titular en Bélgica (no llega a 17 en la liga regular). Eso antes no pasaba. Y tenemos que reflexionar sobre cómo podemos seguir captando talento. Obviamente fortaleciendo y desarrollando el fútbol de cantera, que nos va a salvar frente a la agresión de la multipropiedad y la agresión del fútbol inglés, donde no hay control financiero real. Está en el reglamento y no se aplica. Y lo digo yo, que estuve allí".