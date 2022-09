Dolberg y Januzaj, una presentación en medio de la tormenta

El Sevilla ha seguido con su programa de actividades ante la prensa, con la presentación de Dolberg y Januzaj, que se ha retrasado más de lo esperado debido a la reunión previa que ha tenido el comité ejecutivo del club para decidir la continuidad o la destitución de Julen Lopetegui.

José Castro y Monchi han estado presentes en el acto, acompañados por los dos vicepresidentes, José María del Nido Carrasco y Gabriel Ramos, que conforman el comité de dirección junto a José María Cruz y Jesús Arroyo. Como es habitual en los últimos tiempos, no han hablado en el acto de presentación de los dos futbolistas. Estaba previsto que empezase a las 13:00, tras el entrenamiento que Lopetegui ha dirigido esta mañana a las 10:30. Pero el acto se fue retrasando, quizá por esa reunión del comité de dirección, y empezó con casi 40 minutos de retraso.

En medio de la tormenta que vive el Sevilla, las palabras de Dolberg y de Januzaj fueron refrescantes, como un soplo de ilusión en medio del pesimismo.

"Estoy muy contento de hacer mi debut aquí y espero cambiar un poco la dinámica y empezar a ganar", comenzó Januzaj, que sí domina el español dado que lleva en jugando en España desde 2017. Además, ya sabe lo que es tocar plata, pues ganó la Copa de Rey con la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja en 2021.

Igual de alegre se mostró Dolberg. "Estoy encantado de poder haber jugado mi primer partido, estoy muy orgulloso de estar aquí y pensando en el futuro", dijo el danés, que se declaró un fiel seguidor de la Liga y del Sevilla. "Conozco la Liga española desde siempre, la verdad. Sé que el Sevilla ha ganado muchos trofeos, conozco a todos los jugadores que han jugado en el club. Me lo conozco muy bien, es un club gigante, un equipo que he seguido desde siempre y estoy muy orgulloso de estar aquí".

Una de las dudas sobre Januzaj la expresó Lopetegui, que dudó de que estuviera "en su mejor condición" por no haber hecho pretemporada con ningún equipo. "Ya estoy mucho mejor, entrenando con el grupo, me han ayudado muchísimo a estar lo antes posible", dijo el atacante belga. "Me encuentro bien, físicamente mucho mejor. Obviamente entrenar solo y entrenar con en equipo es totalmente diferente. Estoy cogiendo ritmo para hacerlo lo mejor posible", añadió al respecto.

Ambos fueron preguntados por qué posiciones son sus preferentes. "Para mí no es un problema, puedo jugar en cualquier posición, soy un jugador polivalente y donde me pongan debo intentar poner lo mejor de mí", dijo el belga. "Yo soy un número nueve, claramente, un delantero, siempre he jugado toda mi carrera de delantero y espero jugar en mi posición, claro", contestó el danés.

Januzaj parte con la ventaja de conocer in situ la Liga. "Yo ya conozco la Liga muy bien, desde hace cinco años, sé cómo funcional el juego aquí y espero estar físicamente mucho mejor. Me encuentro mejor y espero empezar a jugar ya y disfrutar del fútbol aquí".

Dolberg tampoco dudó de su rápida adaptación a una competición con cuyo estilo de juego se identifica. "He jugado para distintos clubes y entrenadores así que no debe ser ningún problema para mí jugar en el Sevilla, tenemos la misma idea de fútbol así que, fenomenal, estoy súper ilusionado".

Cambiar la dinámica desde ya

Januzaj habló de cambiar la dinámica negativa cuanto antes. "Nosotros primero tenemos la mentalidad de cambiar las cosas lo antes posible y como equipo intentar cambiar la situación y estoy seguro de que lo vamos a hacer, porque tenemos un buen equipo y la idea de cambiar muy rápido".

"Todo el mundo sabe que las cosas tienen que cambiar, todos estamos determinados para hacerlo. Conocemos la calidad del equipo, de la plantilla, y sí, tenemos que cambiar y estamos en ello", dijo también Dolberg, que jugó nada más aterrizar ya ante el Barcelona y repitió como suplente frente al Manchester City.

La Champions sigue siendo el objetivo: "Es muy pronto para descartar la Champions, si ganas dos o tres partidos ya estás arriba en la clasificación y ahora hay que seguir trabajando para estar lo antes posible más arriba. El Sevilla es un club siempre está arriba, es un equipo de Champions y tiene que estar en Champions cada año".

Januzaj, ¿banda izquierda o derecha? "He jugado muchos partidos en la izquierda, como en la derecha, para mí es lo mismo, no es un problema porque puedo jugar en las dos posiciones y me encuentro bien en las dos".

La hospitalidad del Sevilla según Dolberg: "Es maravilloso estar aquí, todo el mundo está siendo muy amable conmigo, el Sevilla es un club muy acogedor y hospitalario. Toda la plantilla también, hemos hecho unos entrenamientos estupendos y estoy muy ilusionado, la verdad".