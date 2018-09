David Soria, gratitud sin rencor

El domingo regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán David Soria, defendiendo la portería del Getafe. El meta madrileño se ha hecho con la titularidad en el equipo de Pepe Bordalás, habiendo disputado a sus órdenes los tres partidos de las primeras jornadas. Era lo que buscaba y no terminaba de encontrar en el Sevilla, protagonismo y confianza. Como azulón, le ha ganado el pulso por la titularidad a Chichizola. Una derrota, en el Bernabéu (2-0), un triunfo, sobre el Eibar (2-0), y un empate ante el Valladolid (0-0) contemplan su incipiente trayectoria en Getafe.

El meta madrileño regresará a Nervión agradecido por los años en los que ha defendido la portería del Sevilla, encumbrándose con el título de la Liga Europa de 2016, ganado al Liverpool en Basilea. En la Liga, sin embargo, no debutó hasta un año después, en la última jornada de la temporada 16-17. El futbolista ha dado su versión del extraño caso ocurrido en la portería del Sevilla, y que Caparrós zanjó fichando a Vaclik y promocionando a Juan Soriano.

David Soria "Se generó un ambiente enrarecido, salió gente a favor de Sergio (Rico), gente a favor mía"

y fue un ambiente complicado para los dos. Conmigo la afición se portó muy bien y hubo un debate en la portería que no era entendible por parte nuestra, porque los porteros funcionábamos bien", explicó en Canal Sur el guardameta de 25 años. "He salido cuando tenía que salir, sí que hubo momentos que pensé salir cedido para volver con más experiencia y por circunstancias no se dio. Ésta fue una de las acciones que se planteó, club y entrenador lo vieron bien y tomé la decisión. Tampoco mostraron mucha confianza en mí, si no estaría allí", añadió.

Con todo, David Soria regresa sin rencor. "Es un partido que tengo marcado en el calendario y le tengo cariño. Es bonito disfrutarlo, encontrarse con amigos aunque en el bando contrario. Es para disfrutar, les deseo toda la suerte del mundo quitando los dos partidos contra ellos", dijo.