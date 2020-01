La eliminación de la Copa de Rey pasó y el Sevilla ya sigue su día a día con la presentación este viernes de Jesús Joaquín Fernández Díaz de la Torre, Suso, quien ha mostrado su satisfacción por ingresar en la nómina de un club en el que espera disfrutar de su vuelta a España. Junto a José Castro y Monchi, presidente y director general deportivo, el gaditano ha asegurado que llega en un buen momento en su carrera y preparado para cuando Lopetegui quiera utilizarlo en el campo.

Según ha explicado Monchi, Suso llega cedido por el Milan hasta el 31 de junio de 2021 y el Sevilla tendrá una opción de compra voluntaria y otra obligatoria -por 20 millones- “si se cumple unos objetivos colectivos” (clasificación para la Champions).

“Estuvimos una semana y algo más hablando, había muchas ganas de que esto pasara. Hicimos un esfuerzo todos y al final se ha dado lo que yo quería y mi familia también, estar aquí. Jugué en España con 19 años (en el Almería), era oto momento de mi vida. Ahora llego en el mejor momento posible, cuando mejor me encuentro y cuando mejor estoy. Se dan las circunstancias perfectas, con un gran club y un entrenador que me conoce de las selección. Es el momento perfecto”, ha explicado el jugador de Chiclana, que cree que puede aportar cosas al equipo: “Hay jugadores muy buenos como en todos los grandes equipos, tendremos que intentar que mejore en todos los aspectos”.

Suso no se plantea su vuelta a España para volver a la selección y jugar la Eurocopa. “Eso entra en un segundo plano, lo primero es el club. Si se hace bien, la selección tiene que llegar sola”.

El nuevo futbolista del Sevilla, que lucirá el dorsal 14, también ha valorado la eliminación copera. “Era un partido que había que ganarlo; fue un día feo porque había que seguir en la competición. Estos partidos son los peores, no entras en el campo con la mentalidad que tienes que entrar y luego ya es difícil”.

Llega para jugar. “Estoy bien, llevo prácticamente 4 años jugando todos los partidos. Estoy a disposición del entrenador. Hablé con el Milan, las dos últimas semanas intenté que no me metieran. Lopetegui me conoce desde la sub 16 hasta que me hizo debutar en la absoluta. Es la persona perfecta. Me conoce bien, es el entrenador que mejor me conoce”.