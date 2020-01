El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha afrontado la eliminación del equipo contra pronóstico de la Copa del Rey en el campo del Mirandés reconociendo que ha sido “una mancha” que quedará para siempre en la historia del club. El de San Fernando, que ha dado por cerrado el mercado de fichajes en la presentación de Suso como nuevo jugador blanco, ha sido bastante duro con la situación generada, mostrando así que la exigencia es lo que marca el día a día del Sevilla.

“Ha sido un golpe importante en la línea de flotación de este proyecto. Si este club ha crecido es en base de la ambición. Es una mancha importante en la historia reciente del club y no vamos a lavarla nunca. Es una mancha dura y lo tenemos que reconocer y recapacitar. Es un palo duro para un Sevilla que jamás se ha acogido a la comodidades y que es un club ambicioso. Si hemos crecido es porque no nos hemos dormido en los laureles. Aunque ganemos la Liga o la UEFA esto no lo tapa nada”, ha comenzado diciendo el ex guardameta.

“No me quiero acoger al famoso que ‘el equipo no estaba metido’. El equipo lo estaba, yo estuve hasta el último momento, pero se dio la tormenta perfecta. Nos ganaron por fútbol, exclusivamente por fútbol. Tenemos una mancha todos, yo el primero, igual que las tenemos buenas, las finales de Varsovia, Turín… también tenemos ésta”, prosigue.

¿El peor momento de los últimos años? “Paso ayer, pero cuando nos eliminó el Santander en casa hace cuatro años estaríamos igual. En este club cualquier derrota es una crisis, es un palo duro”.

Superados. “Ellos estuvieron mejores en todas las facetas del juego, en construcción, finalización, recuperación, segunda jugada… en todas. Las derrotas no ayudan, ayudan los análisis. El equipo venía en una línea fiable, por eso lo esperábamos menos. Pero no se acaba el mundo hoy porque hay que seguir y es nuestra obligación”

Lopetegui: “Está igual que nosotros, es un profesional y se involucra mucho en su trabajo”.

El mercado de invierno. “Ha estado más movido de lo que pensaba. Ha habido circunstancias que nos han tenido que hacer movernos. Estoy contento por cómo ha quedado la plantilla con llegada de Suso y En-Nesyri. Se da por cerrada ya, no hay mucho más margen y no hay más ideas”.

Suso. “No es una petición de Lopetegui, pues 5 ó 6 veces lo que he querido firmar tanto en el Sevilla como en la Roma. Nos puede aportar calidad desde los últimos metros, regate, visión de juego, gol desde la banda… En una primera toma de contacto las posturas eran muy lejanas, porque querían una venta y luego una cesión obligatoria pero obligatoria. Pero la confianza del presidente y el consejo me ha dado fuerzas para negociar, luego el jugador ha apoyado y, tercero, el Milán también es un club que tiene gente coherente dirigiéndolo”.

Banega. “Su marcha se ha sabido ahora, pero lo manejábamos desde hace tres meses. La dirección deportiva tiene recursos suficientes y lleva meses trabajando”.