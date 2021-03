Suso: "No podemos competir con Madrid, Barça y Atlético; están un paso por encima"

Uno de los jugadores más en forma en el Sevilla es Jesús Fernández, Suso. El extremo gaditano, por su calidad y por ser un jugador diferente, se ha hecho con un hueco en el once titular de Lopetegui y disfruta de la confianza del entrenador. El ex jugador de Liverpool y Milan, entre otros, se encuentra en un momento dulce, aunque reconoce que a todos les ha venido bien el parón, ya que las piernas estaban muy cargadas.

No obstante, el gaditano, de cara a estos últimos diez partidos de Liga, tiene claro que será muy difícil para el Sevilla dar un paso más en la tabla y que el sitio debe ser la Champions. "Vienen partidos muy difíciles con rivales que cada uno tiene sus objetivos. Los de abajo se están jugando la salvación y no hay partidos fáciles. Pienso que no podemos competir contra el Madrid, el Barcelona y el Atlético. Creo que están un pasito por encima aunque lo hagamos bien contra ellos y lo importante es estar en Champions otra vez", indicó.

"Jugando cada tres días no hay tiempo para nada. Siempre estás viajando y jugando y no hay ni una semana completa para entrenar. Ahora sin Champions ni Copa tendremos algún día más, pero ahora este parón viene en un momento perfecto. La competición está como está por la situación que vivimos, pero esto viene bien porque necesitamos descansar al no haber parado", ha añadido Suso sobre el momento actual del calendario.

Lopetegui: "Es muy exigente, un entrenador que no se para ni se conforma. Estuve con él en todas las categorías y me hizo debutar en la absoluta. Nos conocemos mucho y él sabe mis defectos y lo que le puedo dar. Eso en parte es bueno y también malo".

La selección y la Eurocopa: "Es la espinita que tengo, lo que me queda por vivir y mi ilusión. Siempre he luchado por estar ahí, porque el hecho de que todo un país esté pendiente es una cosa preciosa"

Adiós a la Copa y la Champions: "Si soy sincero la Copa me dolió bastante. Fue la manera de que te remonten un 2-0. Dependen muchas cosas y si el penalti se mete estábamos clasificados. Son cosas que pasan en el fútbol, pero no fuimos nosotros. No presionamos como solemos presionar. Aquel día no parecíamos el Sevilla y me dio coraje. En Dortmund competimos bien, el 1-0 en Alemania fue un error tonto y aunque te vas eliminado tienes la sensación de haber sido el Sevilla".