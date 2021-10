Suso: "Era un partido para sumar los tres puntos"

Los jugadores del Sevilla se fueron del estadio Pierre Mauroy con la sensación de haber dejado escapar la oportunidad de logar la primera victoria esta temporada en la Liga de Campeones. Uno de ellos fue Suso, para quien "el partido estaba perfecto para lograr los tres puntos". "Fuimos superiores, pero nos faltó acierto al final", indicó el gaditano.

El delantero nervionense indicó que de haber marcado el resultado hubiera sido más abultado. "Metiendo un gol en la primera parte hubieran llegado dos o tres más. Ellos no han creado nada y nosotros dominamos el encuentro, pero nos faltó ser efectivos. Tenemos que afinar en los últimos metros", indicó el futbolista, que añadió: "Me voy encontrando mejor, aunque en los últimos metros me faltó un poco".

Suso recalcó al finalque "era un partido de tres puntos para coger aire". "Ahora nos quedan dos partidos difíciles en casa que hay que ganar", aseguró.

En la misma línea se expresó un Ocampos que "cambiaría el premio de MVP del partido por una victoria". "Hicimos otra vez un buen partido, pero la pelota no entró. Hay que seguir trabajando".

Insistió el argentino en la falta de gol: "Nos jode. Nos molesta, porque hacemos las cosas bien. Siempre estamos ahí y el gol no llega, pero no nos podemos quedar lamentándonos, sino seguir intentándolo hasta que entre el balón".

Ahora el cuadro hispalense se la juega en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "El próximo partido es en casa, con nuestra gente. Necesitaremos el apoyo de la afición y buscaremos la victoria para por fin despegar. Que vuelva la gente, también de visitante, a los estadios es importante", finalizó.