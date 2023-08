Tecatito Corona se sincera en México sobre su progresión física y anímica: "Estoy en un ocho"

Tecatito Corona, quien ya reapareció incluso con gol al final de la pasada temporada con José Luis Mendilibar, espera seguir progresando para volver a su estado físico y emocional anterior a su grave lesión de tobillo. Hace casi un año, tras jugar el primer partido de Liga en Pamplona, tuvo una lesión fortuita en el Ramón Sánchez-Pizjuán, entrenándose. Se operó, pero surgieron complicaciones: se pasó el año casi en blanco. "Lo que me pasó fue muy fuerte", dijo en México, donde fue recibido como un ídolo.

Confesiones ante cientos de periodistas y aficionados

El rueda de prensa multitudinaria que realizó en la pasada madrugada, víspera del derbi en Guadalajara, sirvió para profundizar en el enorme predicamento que tiene el internacional azteca en su país. Más de una hora antes de que comenzase (las seis de la tarde hora local) ya había gente esperando al extremo del Sevilla, tanto periodistas... como cientos de aficionados, ya que Tecatito posteriormente estuvo firmando autógrafos para sus compatriotas junto a Óliver Torres y Joan Jordán.

Guadalajara se rinde a Tecatito Corona. 🇲🇽😍📍👏🏼 ¡Esto es una locura! pic.twitter.com/asWxNAwvsh — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 2, 2023

Ante la prensa mexicana fue sincerándose el jugador. "Voy mucho mejor de la lesión, física y anímicamente de menos a más, sobrepasando lo que me pasó que fue muy fuerte. Cada vez me siento más en mi nivel y espero poder demostrarlo mañana (en referencia al derbi). El futuro, por otro lado, siempre es así, no sabes qué va a pasar. Lo que tengo claro es que daré el cien cada día, ahora en Sevilla donde estoy muy feliz". "Creo que estoy en un ocho de diez a nivel de estado, espero llegar pronto al diez", concretó sobre su grado de forma.

La Séptima presente y el derbi en México

Con el trofeo de la séptima UEFA Europa League presente, ya que el Sevilla la ha trasladado para presumir de ella en Norteamérica, Tecatito habló de lo que significó ese gran logro, aun sin su participación: "La UEFA Europa League la conoce bastante el Sevilla, yo acabo de saber lo que es ganar este trofeo y pudimos hacer disfrutar mucho a la afición. Yo vivo pensando en el día a día, en seguir recuperándome y en darle alegrías a la gente con mi fútbol".

También habló del extraordinario recibimiento que han tenido el Sevilla en general y él en particular en Guadalajara. "A mis compañeros les ha parecido como a mí, muy sorprendidos por el recibimiento y por cómo nos tratan. Sorprendidos para bien, la comida también les está gustando mucho, no he recibido quejas", contestaba Tecatito sobre la llegada a México.

El extremo sevillista, que estuvo la pasada temporada nueve meses parados, al menos empieza de cero con Mendilibar, cuya pretemporada también va poquito a poco, según dijo: "Nuestra pretemporada va de menos a más. Ahora nos encontramos con un equipo al que estamos acostumbrados, que juega para adelante, para ganar, así que espero que hagamos un buen clásico, que no se juegue como un amistoso", dijo sobre el amistoso contra el Betis de la próxima madrugada.