Unzué ya es Dorsal de Leyenda: "Vivir merece la pena"

Juan Carlos Unzué ha recibido el XII Dorsal de Leyenda, cerrando un precioso y emotivo acto que ha contado con la participación, directa o indirecta, de numerosísimas personalidades del fútbol y representantes institucionales, desde el alcalde de Sevilla, hasta el presidente del Osasuna, el vicepresidente económico del Barcelona o Albert Luque, en representación de la RFEF.

Su discurso improvisado comenzó con una broma que provocó las risas de la concurrencia. "Habéis tenido suerte, porque llevo unos días resfriado y mi voz un poquito ronca y voy a intentar ser conciso. Espero no olvidarme de nadie. Lo primero que os quiero transmitir es el agradecimiento que siento hacia el Sevilla Fútbol Club, a todas las personas que habéis decidido que yo era merecedor de este Dorsal de Leyenda. El club donde he pasado más temporadas, el club donde me he sentido muy querido desde el primer día hasta el último. Ya no solamente cuando he sido jugador, sino incluso cuando he venido de rival o de visita, la gente de Sevilla siempre me ha mostrado su cariño. Eso es muy reconfortante y lo ha sido durante toda mi vida. Pero que en un momento de dificultad como el que estoy pasando, como otros compañeros de enfermedad, os acordéis de uno no sé cómo agradecerlo. Estoy verdaderamente abrumado por todo lo que habéis dicho, tanto mis compañeros y amigos, como autoridades... Esta canción final (un tema compuesto especialmente por El Arrebato) ya ha sido la sorpresa del día..."

"Yo, como cualquiera de vosotros, soy un tío normal, y hoy podéis pensar que soy un tío perfecto y que lo he hecho todo bien, y para nada. Nada más lejos de la realidad. Tanto como futbolista, para ser realmente honestos, tendríais que haber recordado también alguna cantadita (risas). Y como persona también me reprocho algunas cosas que no estoy feliz por haberlas hecho. Pero la parte que más me gusta de este acto, de este reconocimiento, presidente, no es lo que me habéis dicho, sino lo que me dijisteis allí en Pamplona, que no sólo premiabais mi carrera futbolística, esos números, 257 partidos, siete temporadas, sino que le sumabais y valorabais mi persona, mi actitud. Y eso es impagable. Porque yo sé que en este club ha habido jugadores que tienen unos números futbolísticos más importantes que los míos como para recibir este dorsal, y seguramente lo recibirán. Pero en el fondo que recordéis que los futbolistas somos personas normales, se agradece muchísimo".

La visibilidad de la ELA

Continuó Unzué centrando ya su discurso en los enfermos de la ELA, sobre todo a los que la sufren en peores circunstancias. "No me quiero olvidar de los compañeros de mi actual equipo, de mi equipo de la ELA (ovación). Sabéis que mi objetivo es visibilizar esta enfermedad, informaros de qué consecuencias tiene y sobre todo que sepáis cuál es la cruda realidad de la mayoría de mis compañeros. Con actos como este estáis dando la posibilidad de que la ELA esté al alcance de todos. Y estamos en un momento los pacientes de ELA de enhorabuena, porque hace diez días se aceptó de forma unánime por todos los partidos del Congreso una proposición de Ley para una vida digna de todos los afectados por ELA. Es el primer paso. Y actos como este han dado esta posibilidades. Pero detrás hay muchísimo trabajo de asociaciones, de fundaciones, de afectados con nombres y apellidos que han dado la posibilidad de que lo del otro día (la proposición de Ley) se pudiese llevar a cabo".

Vivir merece la pena

El ya Dorsal de Leyenda incidió en los enfermos que padecen ya un estado más avanzado. "Desde aquí les mando a todos los compañeros de enfermedad, sobre todo a los que están en una situación más complicada, que la vida merece la pena, a pesar de todas estas limitaciones que nos genera la enfermedad. Y os lo dice alguien que se siente inspirado por esos otros compañeros de enfermedad. Esos compañeros que están en un estado más avanzado que el mío me inspiran a seguir adelante, que os pueda seguir mostrando esta sonrisa que tengo de forma natural y que trataré de mantener hasta el último día. Incluso me atrevería deciros, cuando yo no esté aquí, y espero que dentro de mucho tiempo, lo que os pediría es que me recordéis con esta sonrisa que tengo hoy y que espero tener hasta el último día, como consecuencia de sentirme útil. Creo que es algo que necesitamos absolutamente todas las personas, sentirnos útiles. Y yo lo estoy haciendo de forma muy diferente a como lo he hecho la mayor parte de mi vida. Pero os puedo reconocer que es tan satisfactoria o más que todos los magníficos momentos que pude vivir como futbolista o como entrenador".

La gratitud final

Y para terminar, un mensaje de gratitud, siempre con la sonrisa en su rostro afable. "Acabo, ahora sí, dándoos muchísimas gracias a esta ciudad, a este club. También por haber tenido el detalle de haber invitado al FC Barcelona, al Osasuna, equipo de mi tierra donde están mis raíces, por darme la posibilidad de sentirme tan, tan querido como me he sentido aquí y como estoy seguro que a partir de hoy me seguiré sintiendo. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido aquí, unos de más cerca, otros de más lejos, cada uno en su rol. Es un día para mí muy, muy especial que no olvidaré el resto de mi vida. Muchísimas gracias".