En Italia afirman que Vaclík tiene un preacuerdo con el Nápoles

Oficialmente desde este jueves Tomas Vaclík ya no es jugador del Sevilla FC tras haberse cumplido el contrato entre ambas partes el 30 de junio. El portero internacional checo se encuentra con su selección en la Eurocopa viviendo además momentos históricos, pues la selección centroeuropea disputa el sábado un apasionante partido de cuartos de final ante Dinamarca en el estadio Olímpico d Bakú.

Pero el ex sevillista, que ya se despidió junto a Franco Vázquez en un emotivo acto en el Sánchez-Pizjuán, aún no ha decidido su futuro, aunque empiezan a filtrarse posibilidades. Una que toma bastante cuerpo es la de su llegada a la liga italiana, como el Mudo, que firmó por el Parma, aunque en la Serie B.

Según asegura Sky Sport, Vaclík y el Nápoles firmaron antes de la Eurocopa un preacuerdo que el club del sur de Italia puede hacer efectivo o no antes de una fecha concreta, en la que, según esta publicación, ya no tendrá validez. El Nápoles al parecer aún no se ha decidido y el visto bueno debe darlo su entrenador, Luciano Spalletti, aparte de que debe producirse la salida del colombiano David Ospina, que ha sonado como posible refuerzo de la Juventus.

Vaclík, de momento, está centrado en la Eurocopa y la oportunidad de hacer historia con su selección, pero su futuro puede aclararse en breve después de que en el Sevilla haya acabado un ciclo de tres temporadas con la apuesta por parte de Monchi y Lopetegui por Bono y Dmitrovic, que en unos días será oficialmente nuevo jugador del Sevilla.