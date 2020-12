Bueno, pues ya está de nuevo en la calle la comidilla preferida del aficionado sevillista, que, realmente, no puede vivir sin recriminar que el entrenador de su equipo ordene echar atrás las líneas una vez que logra poner en el marcador un gol más que el contrario. Es verdad que el propio Lopetegui ha reconocido que ante el Valladolid debieron buscar el segundo gol con más ahínco para evitar un nuevo disgusto sin tiempo de reacción, como al final acabaría sucediendo, pero también lo es que no es tan fácil como se ve desde fuera ganar los partidos en la Liga española, en la que los rivales tienen por costumbre correr igual o más y pelear por cada pelota como si no hubiera un mañana.

No es la misma situación que ante el Eibar, noche en la que el Sevilla no sumó ningún punto, y, sobre todo, el medio botín que se llevó el equipo de Sergio González forma ya parte del pasado por muchas vueltas que se le dé y esos puntos ya no volverán por más que se hable de lo mismo.

El presente es ya la cita que tienen los sevillistas en Mestalla, un escenario que no les suele ser propicio pero que no tendrá más remedio que serlo esta vez para restaurar en la tabla el desequilibrio de puntos que ocasionó el último desliz. Históricamente ha sido el Valencia un rival directo y últimamente más, pero en la presente campaña los problemas que arrastra la sociedad afincada a orillas del Turia la pone un escalón o dos por detrás de los nervionenses.

Un Valencia-Sevilla es un clásico de la Liga, un duelo con sabor en el que puede pasar de todo y en el que casi no cuentan las trayectorias anteriores. Por ejemplo, el equipo de Javi Gracia –que por cierto estuvo cerca de recalar en Nervión– viene de empatar en el Camp Nou, aunque, también, de ganar no se sabe cuándo.

Con un equipo muy renovado, con gente joven y con problemas institucionales como coletazos de un desembarco de capital extranjero como el que se quiere evitar en el Sevilla por todos los medios, el rival de los de Lopetegui vive una turbulenta situación que influye en su trayectoria deportiva, que se basa ahora mismo en tratar de distanciarse de la zona caliente de la tabla.

En el Sevilla, superado ya el enigma sobre el estado físico de Jesús Navas, la novedad en la comitiva a la ciudad del Palacio de las Artes y las Ciencias es Munir El Haddadi una vez que ha superado la lesión muscular que sufrió en el partido ante el Real Madrid y que lo obligó a perderse las citas ante Rennes, Getafe, Ciudad de Lucena y Valladolid. Un soldado más para la compañía de Lopetegui, un entrenador con las espaldas anchas para soportar toda la crítica –justificada o no– que le caiga por todo lo que le pase o, en realidad, lo que no haga su equipo.

De lo que no cabe ninguna duda es que si el Sevilla se pone por delante en el marcador en Mestalla el ex seleccionador nacional se lo pensará muy mucho y observará atento la tendencia de su equipo. Y si no es el culpable primero del hipotético paso atrás que den sus jugadores tendrá que arengarlos convenientemente para evitar esa concesión del subconsciente del futbolista a riesgo de que por esa determinación se escape todo el botín.

Son rumbos y caminos que deben tomar los entrenadores en el manejo de las diferentes situaciones que se pueden dar en un partido, aunque tampoco se les puede olvidar que su obligación es que sus equipos sumen puntos y ganen partidos. Por un gol de diferencia al menos.