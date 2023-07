Víctor Orta ante la herencia de Monchi: un movimiento en mes y pico

El pasado 20 de junio era presentado en el Ramón Sánchez-Pizjuán como nuevo director deportivo Víctor Orta, que se tragó el sapo de haber leído en la prensa las frustradas negociaciones con Braulio y Cobeño mientras viajaba a Sevilla para ponerse el traje de Monchi. Tres días después era el propio Monchi el que se despedía en un acto que nació viciado por la ruptura entre el gestor isleño y los consejeros delegados José Castro y José María del Nido Carrasco. De aquellos abrazos, un mes después, se ha pasado al posicionamiento con José María del Nido del ex director general deportivo del Sevilla. Y un mes después de todo aquello en Nervión no ha habido ni un movimiento sustancial de mercado. Ni uno.

Porque la nueva cesión de José Ángel Carmona, antes al Elche y ahora al Getafe, no puede considerarse siquiera una salida, pues ni formaba parte el defensa visueño de la plantilla que levantó la Séptima el 30 de mayo. De hecho no consta en su currículum puesto que no participó en la Europa League, aunque sí formó parte del equipo en la primera parte de la temporada e incluso jugó la Champions: cinco partidos completos nada menos de la fase de grupos. Tal era el desaguisado de la defensa que tuvo el Sevilla la pasada temporada...

En Alemania, frente a dos equipos de la segunda división teutona, se han encendido todas las alarmas ante la paupérrima imagen de un equipo que recordó al de los peores tiempos de Lopetegui y Sampaoli. Plano, sin ritmo, sin profundidad ni remate, vulnerable en cada embestida de un rival menor... Es la herencia de Monchi, que dejó una plantilla con una elevada edad y unos contratos excesivamente largos, un grupo de futbolistas a los que es difícil no ya sacarles alguna plusvalía, sino colocarlos en el mercado sin asumir pérdidas de nuevas cesiones compartidas.

Fin al periodo de criba de Mendilibar

En descargo de las dos derrotas del Sevilla hay que advertir que Mendilibar estaba apurando su periodo de pruebas, su criba general de la plantilla. Y que Víctor Orta aún no le ha dado ningún mimbre ni le ha quitado lastre. Porque Gattoni o Pedrosa, así como Badé, aún por aparecer esta pretemporada, son fichajes de Monchi.

En la primera derrota comparecieron muchos jugadores con marchamo de titulares, internacionales que acababan de llegar, con el denominador común de la elevada edad, el perfil de futbolista avejentado que no supo ir reciclando Monchi en los años previos a su marcha, cuando las señales de alarma eran patentes. Y en la segunda derrota, ante el Magdeburgo, hubo demasiados canteranos mezclados con otros cuyo ciclo en el Sevilla está en clara decadencia, léase Joan Jordán o Papu Gómez, paradigma éste del perfil de futbolista talentoso, pero sin fibra ni ritmo para la alta competición a sus 35 años. Un error en el que cayó la dirección deportiva una y otra vez.

Víctor Orta y la titánica empresa de rejuvenecer la plantilla

Víctor Orta se encuentra, además de esa herencia engañosa por el éxito que moldeó Mendilibar en apenas tres meses transformando a ese grupo de futbolistas pasados en un equipo competitivo, con el nuevo giro que el club quiere darle a la planificación: volver al modelo de fichar a futbolistas jóvenes susceptibles de dejar plusvalías. Pero para fichar debe deshacerse primero el Sevilla del enorme lastre que arrastra esta plantilla: 29 futbolistas, sin contar a los canteranos que están actuando en la pretemporada y que también están en nómina del club. Y Víctor Orta corre el riesgo de llegar tarde, muy tarde, a esta tarea titánica.

La franqueza de Mendilibar tras el Trofeo Puerta fue sintomática. "Sabemos que tenemos que vender", respondió sobre Bono y En-Nesyri. Su sinceridad puede ser grata para el aficionado, pero es una estrategia peligrosa ante el mercado. Ahí están las ofertas a la baja de PSG y Bayern Múnich por el meta marroquí.

Mientras tanto, futbolistas como Augustinsson, Januzaj o Rony Lopes siguen en Sevilla sin jugar amistosos ya siquiera, mientras otros cedidos han aparecido en los partidos sin pena ni gloria, más allá de ciertos atisbos luminosos de Idrissi. Rekik puede ser el próximo en salir, pero es que el central neerlandés apenas jugó la pasada temporada 16 partidos de Liga... Esta semana, antes de la gira norteamericana, el comité de dirección debe apremiar a Víctor Orta, casi inédito un mes y pico después. Ya lo dijo Mendilibar, sin salidas es imposible fichar...