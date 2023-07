Mendilibar, sobre las salidas del Sevilla: "Sabemos que tenemos que vender"

Este viernes parte hacia Alemania el Sevilla para iniciar la segunda parte de la pretemporada, la de las giras internacionales, tras su presentación con triunfo en los penaltis en el Trofeo Antonio Puerta. Ya para los dos partidos ante el Hansa Rostock y el Magdeburgo, ambos de la segunda división alemana, dará José Luis Mendilibar una lista de 27 jugadores, más cerrada, con algunos descartes entre lesionados y futbolistas a los que ya ha visto más en los primeros amistosos y entrenamientos.

Sobre la situación del mercado, en particular sobre las salidas. Porque el excedente es muy obvio. Una vez que se incorpore Badé y en cuanto se vayan sumando a los amistosos los internacionales -el primero ha sido Idrissi, que despuntó ante el Independiente- el Sevilla tendrá 39 futbolistas sumando los canteranos, si no se produce alguna salida en breve.

"Sabíamos de antemano que íbamos a estar mucha gente entre cedidos que volvían y gente del filial que venían con nosotros. Trato de entrenar con todos por igual y he buscado repartir minutos siempre. Algunos saben que están en rampa de salida, pero como tampoco hay mucho movimiento y está parado el mercado, no vamos a dar nombres, pero hay que seguir currando para cumplimentar la plantilla lo antes posible", explicó Mendilibar tras el Trofeo Antonio Puerta.

La lesión de Januzaj y la situación de Rony Lopes

Mendilibar fue preguntado por alguno de los que podrían salir, como Rafa Mir, al que ha tanteado el Valencia como cedido. No entró en valorar ese tanteo. "Saben algunos que están en rampa de salida. No vamos a dar nombres ahora, porque no va a ningún lado", dijo esquivo.

"En cuanto a Januzaj y Rony Lopes, a Januzaj le vamos a hacer pruebas porque está lesionado. Creemos que no es grave. Y Rony ha estado tocado, en la mañana ha entrenado y ha sido de los que más se ejercitó. Ya os darán la lista de 27 futbolistas para Alemania".

Bono y En-Nesyri y el mercado de traspasos

Preguntado sobre Bono y En-Nesyri, los dos futbolistas con más cotización del Sevilla, Mendilibar no supo decir si empezará la Liga el 11 de agosto con una plantilla muy distinta a la del cierre de mercado. "No tengo ni idea. Para mí es una barbaridad el cómo está lo del mercado, que empiece la Liga el 11 de agosto y que no se cierre el mercado hasta el 31 de agosto. Esto del 31 era cuando la Liga empezaba en septiembre. Adelantaremos a julio la Liga y seguiremos igual".

Sobre los dos internacionales marroquíes, fue rotundo. "Bono y En-Nesyri son nuestros y punto. No sé si vendrá alguien poniendo el dinero en la mesa y se van a ir o no. Sabemos que tenemos que vender y eso está claro. Si son ellos, parece que son por los que más dinero se pueden sacar. Bastante tengo con lo deportivo para meterme en lo económico", aseguró Mendilibar en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

La valoración del partido ante el Independiente

"Un equipo muy valiente, sabíamos su estilo de juego. Mientras han estado fuertes bastante parte del primer tiempo nos ha costado robar balones, hemos intentado apretar en campo contrario pero hemos tenido dificultad, ellos han salido alguna vez y nos han hecho alguna ocasión de gol. Los últimos 15 minutos del primer tiempo mejoramos en la presión y luego ya en la segunda parte ellos han notado más el cansancio de la pretemporada y ahí hemos estado mucho mejor. Rara vez han salido de mitad de campo y hemos generado más peligro. En el primer tiempo nos faltó terminar con centros y con tiros. Nos hemos entretenido más en jugar en corto, que no es nuestro juego. Y en el segundo tiempo hemos jugado más a lo que hacemos, aparte de robar, terminar las jugadas".

"Mejorar habrá que mejorar un montón de cosas, sobre todo lo que nos han estado aquí", valoró sobre la progresión del balón. "Nosotros apostamos por la presión y es diferente a los equipos en los que han estado, y yo sé que eso no es fácil. Tenemos ganado que los del año pasado terminaron haciéndolo bien. Si seguimos con la misma idea los que han entrado podrán cogerlo mucho más fácil. Pero si se confunden los de antes, malo para los demás. Hay que mejorar, vienes de entrenar mucho, no estás frescos. Pero cada jugador tiene que jugar 70 minutos a partir de ahora, para coger juego. Y le pueden quedar tres partidos a cada jugador, para que puedan competir y a ver si así pueden coger la onda antes del inicio de Liga".

¿Las entradas? Primero las salidas

Preguntado por las necesidades de la plantilla dijo: "¿Qué es lo que he pedido? Primero tenemos que sacar a gente, si no es imposible. Ahora mismo lo más precario es la defensa, del primer equipo disponibles hemos tenido a dos. Gudelj ha llegado más tarde, habrá que tener paciencia. No quiero decir que necesitemos un central".

Y sobre los canteranos salió por la vía clásica de la ayuda necesaria, sin entrar en nombres: "Nos están ayudando mucho, a algunos los conocemos, a otros los quería conocer porque han estado cedidos. Están bien y espero que alguno se pueda quedar para completar una buena plantilla".