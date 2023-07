El Valencia pregunta por Rafa Mir, una cesión condicionada para el Sevilla

Rafa Mir no tiene nada claro su futuro en el Sevilla. Su papel guadianesco, sus problemas para adaptarse al fútbol que demanda José Luis Mendilibar, buscando los espacios en vertical y no hacia el centro del campo, lo colocan en el mercado. Pero el Sevilla no puede deshacerse así como así de uno de sus dos delanteros.

Desde Valencia informan del interés del club de Mestalla en repescar a un futbolista que fichó cuando era muy joven y que estuvo en su cantera antes de que lo firmara el Wolverhampton y lo cediera al Huesca, donde eclosionó antes de su participación en los Juegos de Tokio, justo antes de que fichara por el Sevilla.

El Valencia ha preguntado por sus condiciones de salida y lo más asequible para sus arcas es una cesión. Pero el Sevilla no quiere ceder a uno de sus futbolistas con valor de mercado, a no ser que el club de Mestalla se haga cargo de todo el coste anual de Rafa Mir, es decir, su ficha y su amortización, unos 5 millones de euros, según varias informaciones levantinas.

De trasfondo está la realidad de que el Sevilla lleva mucho tiempo necesitando reforzar la delantera y que En-Nesyri es su mejor valor para obtener una plusvalía que permita realizar alguna operación de enjundia.

Pero de momento por En-Nesyri hay más fuegos de artificios que ofertas reales, aunque el delantero marroquí mantiene su cartel en el mercado intacto. Recientemente ha vuelto a sonar el runrún del West Ham, club que ya rechazó en anteriores ventanas de transferencias el internacional marroquí, que es junto con Bono el futbolista con mejor cotización en estos momentos. El Niza podría ser un destino más atractivo para el goleador sevillista.

Pero de momento no hay nada. Y Víctor Orta tiene algo atadas las manos para moverse en el mercado en busca de un relevo. En este contexto, el Sevilla no puede acceder a una cesión de Rafa Mir si no es con garantías de que libera un buen pellizco del coste de la plantilla. Y en Valencia ven algo caro esa cesión por un año con un coste de 5 millones de euros, aparte de la opción de compra que podría conllevar.