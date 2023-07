Monchi se 'posiciona' con Del Nido ante la Junta Extraordinaria del Sevilla

La herida que se produjo en el comité de dirección del Sevilla entre sus dos principales consejeros delegados, José Castro y José María del Nido Carrasco, y Monchi fue de tal envergadura que éste se ha posicionado con José María del Nido ante la Junta General Extraordinaria que solicitó éste y que se celebrará el próximo jueves, a las 18:00 en Los Lebreros.

Según avanza ABC de Sevilla, Monchi ha delegado la representación de su paquete de acciones en Enrique de la Cerda Cisneros, único consejero que mantiene Del Nido en el actual consejo que quiere remover mediante la Junta Extraordinaria.

Una ruptura total con Castro y Del Nido Carrasco

El paquete de Monchi es muy pequeño, casi testimonial, como para cambiar el panorama. Pero que haya cedido la representación de sus títulos a De la Cerda Cisneros ilustra sobre hasta qué punto fue su ruptura con Del Nido Carrasco y el actual presidente de fútbol del Aston Villa.

Precisamente Enrique de la Cerda Cisneros se ha situado púbicamente ante la Junta Extraordinaria pidiendo que "impere la legalidad, el sentido común y la mayoría accionarial". Su mensaje tiene que ver con la opción más que probable de que José Castro, como presidente de la mesa, vuelva a negar el voto de Del Nido esgrimiendo la figura del derecho de representación de las minorías que ya esgrimiera en la Junta Ordinaria del pasado diciembre.

La judicialización y la negación del voto a Del Nido

De hecho, la nueva convocatoria sólo tiene tres puntos del orden del día, dos de ellos condicionados por el primero, que es precisamente la remoción del consejo. Del Nido pidió esta asamblea extraordinaria sobre la sentencia de lo Mercantil que declaraba ilegítimo que no pudiera votar, aunque el juez no se vio con potestad para destituir al actual consejo. Esta sentencia está recurrida ante la Audiencia Provincial por Castro, lo que indica que le negará el voto de nuevo al ex presidente.

Asimismo, Del Nido presentó ante el juzgado de Instrucción una querella contra Castro por entender que cometió un delito societario al negarle el voto, pero no fue admitida a trámite, lo que será utilizado por éste para reforzar su postura de seguir negándole el voto.