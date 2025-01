Accionistas Unidos votará contra la gestión del Consejo y cambios en el mismo si no son consensuados

Sevilla/Como ya es habitual en vísperas de cada Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club, SAD, el colectivo Accionistas Unidos, que representa a unos mil sevillistas que aportan sus títulos, ha adelantado en un comunicado el sentido de su votación en los diferentes puntos del orden del día para la asamblea de mañana. "Diremos NO a la gestión deportiva, económica y social. Diremos NO al nuevo Consejo de Administración, si éste no es producto del consenso", difundió AU en un post en la red social X.

Accionistas Unidos, que representará en torno a 3.800 accionistas en la Junta de este viernes, se opondrá al "cese y nombramiento de consejeros, cese de asministradores, determinación de vacantes y número de consejeros que compondrá el Consejo" si no sale "del consenso de todos los mayoritarios".

Será "unánime" el voto en contra al "examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio concluido el 30 de junio de 2024".

Por unanimidad también, se votará en blanco a "la designación de auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2024/25". Lógicamente, el voto será favorable para la insignia de oro y brillantes a Jesús Navas.

La Junta vuelve a presentarse muy agitada por las incógnitas sobre la posibilidad de voto de José María del Nido Benavente, ex presidente y principal accionista de la sociedad, y también sobre quién presidirá la asamblea.

Fuentes de Accionistas Unidos reconocen que "tiene lógica" que Del Nido Benavente haya solicitado "un presidente neutral". "Lo que no entendemos es por qué, y por los mismos motivos, se opone a un presidente neutral y de consenso para presidir al Sevilla FC SAD, que es lo más importante".