Alavés-Sevilla, en directo

El Sevilla viaja a Vitoria con el objetivo de seguir mostrando sus buenas sensaciones a domicilio, como se vio ante el Athletic y el Girona.

Para esta cita, Almeyda tiene disponible a toda la plantilla, prácticamente, después de recuperar a Ejuke y Akor Adams. Por su parte, el Alavés llega con la moral alta tras ganar en San Mamés (0-1) y con Coudet teniendo a todo el plantel apto.

El navarro Iosu Galech Apezteguía será el encargado de dirigir el encuentro, con Iglesias Villanueva en el VAR. Se espera una buena entrada en el recinto babazorro.